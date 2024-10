Gloria Aldana y Michel Lugo se dieron el “sí, acepto” con una hermosa ceremonia en la parroquia de Hacienda La Escoba, acompañados por sus papás, Guillermo Aldana (finado) y Gloria Alicia Michel, Vicente Ernesto Lugo y María Susana Baruqui, familiares y amigos.

Michel Lugo Baruqui y Gloria Aldana Michel. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

María Susana Baruqui Karam y Vicente Ernesto Lugo Serrano. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

Para celebrar organizaron una gran fiesta al lado del wedding planner House of Kirshner, la decoración de arquitectura efímera lució espectacular y dio un toque único. Mientras los invitados disfrutaron de un banquete de cuatro tiempos servido por I Latina, para los desvelados hubo lonches bañados y chilaquiles.

Jesús Aldana Michel, Gloria Alicia Michel Velasco y Guillermo Aldana Michel. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

Christian Gómez y Edgard González. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

El momento emotivo fue cuando Michel bailó con su mamá Can you feel the love tonigth de Elton John; por su parte, Gloria bailó con su hermano Guillermo el tema Siempre estaré ahí de Diego Torres, con su hermano Jesús la canción Amor Real de Sin Bandera, y con su mamá, Tú o ninguna de Luis Miguel. Posteriormente, Gloria y Michel bailaron su primera pieza como esposos con la canción Todo fue por amor de Carla Morrison. Los recién casados disfrutan de su luna de miel en París y Suiza.

Tere Guerra y Jaime Orendain. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

Yuri Zataraín y Almendra Morquecho. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

Guillermo Aldana Michel. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

Evento: Boda de Gloria Elvira Aldana Michel y Michel Lugo Baruqui. Lugar: Hacienda La Escoba. Fecha: 12 de octubre de 2024. Invitados: 450.

Jacky Sánchez, Valeria Vega, Poncho Verónica, Alondra Quirrin y Mónica Alvarado. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

Carlos Tolentino y Maricarmen Baruqui. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

Pau Vázquez y Francisco Escoto. GENTE BIEN JALISCO/ C. Jimeno

CP