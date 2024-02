En esta creación, Alfredo Martínez revivió personajes e historias de mujeres que simbolizan o representan la fuerza y la sensualidad femenina. Mujeres que inspirar a crear fantasías y momentos mágicos en su trabajo.

Spring Summer 2024 le ayudó a entender que el espacio en el que se desenvuelve y crea todas esas historias es su ciudad y su estudio. Por ello decidió crear la atmósfera perfecta para sus clientas y ofrecerles toda esa inspiración que ellas en algún momento le han aportado, así que por primera vez en 12 años de carrera presentó una colección inédita dentro de su estudio y taller. Esta colección es un tributo femenino. Cuenta con 30 salidas que comienza con el gris smoke y mezclilla con tintes dorados pasando por el azul cerulean y terminando por blanco y negro. Los accesorios están completamente hechos en el atelier; chokers, pulseras, aretes y zapatos hacen que cada look se complemente con un estilismo insignia de la marca.

Alfredo Martínez. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Una de las más importantes fuentes de inspiración para esta colección se basó en la actriz Carole Bouquet en el film Mystere “Dagger Eyes”.

La pasarela tomó vida con la modelo Alejandra Aceves, quien abrió con el beat de Yula y la canción de Stellar Dial pasando a City Lights de Michael Pitt, mezclada con X-Press 2 y su canción Kill 100. El cierre estuvo a cargo de la modelo Alejandra Infante con la canción trademark de la banda INXS - Never Tear Us Apart.

Evento: Desfile de Alfredo Martínez. Fecha: Viernes 9 de febrero. Lugar: Estudio del diseñador en la colonia Americana. Cita: 6:00 pm.

