El día 3 de julio Gonzalo Leaño Olson cumplió dos años y sus papás, Gonzalo Leaño Aceves y Sofía Olson de Leaño, le organizaron una divertida fiesta de cumpleaños con el tema To the moon and back en UP´N JOY, la cual comenzó a las 4:30 de la tarde. A la fiesta asistieron cerca de 40 mamás con sus hijos, alrededor de 50 amigos, primos y compañeros de Gonzalo de la escuela fueron a celebrar con él. La decoración galáctica, ya que a Alo, como lo apodan sus papás, ama la luna y las estrellas, y todo lo relacionado con el espacio. Se ofreció un snack bar y candybar personalizados de estrellas y lunas brandeados con el nombre Gonzalo y el espacio, estrellas y cohetes, hubo por ejemplo galleta de estrellas, cupcakes, paletas de chocolate, palomitas, papás, pastelitos y dulces. El pastel también fue temático del espacio con una vela de cohete. Hubo mesas y centros de mesas temáticos con platos de estrellas, manteles y cristalería plata, donde los invitados gozaron de baguettes italianos y pizza.

El show fue de Plim Plim y sus amigos en el espacio, y la piñata fue una luna. Alo lució una chamarra galáctica de Rocket (Rockstar de la luna). Los chicos bailaron al son del DJ con música de niños estilo “disco” hubo juegos y actividades con una linda payasita animadora con pelotas de todos tamaños.

Al evento también asistieron los dos abuelos de Gonzalo tercero. El reconocido piloto de aviones Beto Olson con su esposa Elena, y Gonzalo Leaño Reyes, también lo acompañó su amorosa bisabuela madre de Beto y el evento terminó a las 7:30 pm. Los niños jugaron y disfrutaron de los juegos y actividades que ofrece UP´N JOY, que además cuenta con servicio de decoración y se encargó de llevar a los niños To the moon and back. De bolo se regalaron termos galácticos.

+ de Gonzalo

Apodo: Alo.

Comida favorita: Dulces azules.

Actividad favorita: Las travesuras.

Palabra favorita: Papá.

Color: Gris.

Persona favorita: Mamá.

Personaje favorito: Su caballo Max.

Evento: Cumpleaños de Gonzalo Leaño Olson. Lugar: Up ́n Joy Fecha: 22 de junio.

