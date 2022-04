Llegó el día en que se unieron Lorena Denisse Jiménez y Juan Pablo Paredes, quienes se juraron amor eterno en la parroquia de San Pablo, en una ceremonia muy emotiva que ofició el padre Jesús Oñate al declararlos marido y mujer.

Sus padres, José Ernesto Paredes Cárdenas y Martha Patricia Martinez Uriarte junto con Arturo Jiménez Macías y Ana Lorena Martínez Díaz, estuvieron felices de verlos cumplir un sueño más.

Al salir felices de la iglesia, se trasladaron hasta Villa Santa Cecilia para recibir a cerca de 300 invitados para seguir con esta fiesta que contó el Sonido Mix poniendo a todos a bailar y a la hora del vals, los estremeció con Can´t take my eyes out of you de Frankie Valli.

De cenar se ofreció ensalada verde, portobello relleno y filete pimienta. Los novios eligieron Cancún para iniciar esta nueva vida que apenas comienza.

Evento: Boda de Lorena Denisse Jiménez y Juan Pablo Paredes. Fecha: 2 de abril. Lugar: Villa Santa Cecilia.

CP