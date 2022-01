Armida Fernández y Luis Enrique Flores están a punto de convertirse en papás, es por eso que Magui Cervantes, la abuela paterna, le organizó un lindo baby shower en su casa.

La cita fue a las 9:30 de la mañana, donde empezaron a llegar las invitadas con su regalito para la futura mamá.

La decoración fue sencilla y muy bonita, toda en colores neutros con follajes verdes y secos que estuvieron a cargo de la concuña Fernanda Guzmán de @entre.tallos.

De desayunar ofrecieron pan dulce, yogurt con fruta y unos deliciosos chilaquiles, que no hay persona que no le gusten. El ambiente estuvo muy agradable y todas las asistentes no dejaron de desearle lo mejor a Armida en esta nueva etapa.

Luis Vicente llegará a mediados de febrero.

