Promoted By LindaL.* Brand Co: Presente en los mejores eventos de karate

A través de Pablo Cárdenas uno de los atletas participantes, quien compitió y ganó en dos categorías, junior y senior, patrocinado por la marca.

Linda Lojero y Bernardo Solórzano. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Promoted By, #LindaL.* Brand Co. se dedica a brindar apoyo, promoción y difusión en el Karate Do tanto a deportistas de alto rendimiento como asociaciones oficiales y al deporte en sí. Se fundó hace un año y en corto tiempo ha tenido un potencial crecimiento y durante el cual ha participado como patrocinadores en eventos estatales de karate de Jalisco, Guanajuato y Estado de México. Además de tener la oportunidad de apoyar a atletas (registrados, invitados o bajo la modalidad de colaboración) y asociaciones de diferentes Estados.

Linda Lojero. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Durante el evento se realizaron distintas competencias y estuvieron presentes Linda Lojero, los senseis Julio Muñoz Ochoa, presidente de la Asociación de Karate del Estado de Jalisco, Jesús Ledesma, vicepresidente de la Asociación de Karate del Estado de Jalisco, Héctor Gerardo Estrada y Gerardo Reyes.

Linda Lojero y Jesús Eduardo Ledesma. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Es importante resaltar que la licenciada Linda Lojero es una exitosa y prominente empresaria, quien cuenta con estudios en la Universidad de Manchester en Inglaterra, Reino Unido. Egresada del ITAM y fundadora de un prestigiado corporativo que integra diferentes marcas con presencia internacional y dentro de las cuales se encuentra Promoted By, #LindaL.* Brand Co., marca registrada en el extranjero, la cual agradece al jefe de jueces en la Ciudad de México, el sensei Martín Hernández, además de tener el apoyo de importantes personalidades tanto del medio político como empresarial y artístico.

Jesús Ledesma y Linda Lojero. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Hoy en día Promoted By, #LindaL.* Brand Co. es tendencia y pionera en la labor que lleva a cabo, asimismo ha brindado apoyo a otros atletas del karate que considera amigos de la marca, que se han mantenido cercanos e interactuando constantemente por medio de redes y/o de forma personal.

Pablo Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Su participación fue motivada para dar continuidad a varias actividades relevantes como:

Seguir expandiendo su marca en el continuo y potencial crecimiento que ha experimentado Apoyar al Estado de Jalisco Acompañar y promover a su deportista patrocinado representante del Estado de Jalisco Pablo Cárdenas durante su participación en el evento Identificar nuevos talentos para registrar o incluirlos dentro de las diferentes modalidades que maneja Invitar a nuevos atletas y asociaciones a nivel nacional a que se sumen a la marca de forma activa para contribuir a esta significativa y altruista labor que ella lleva a cabo Interactuar con los que ella denomina “Amigos de la Marca”

Linda Lojero y Julio Muñoz. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Adicionalmente, Linda Lojero quiso emplear este medio para agradecer a la gente, a los Estados y asociaciones que le han hecho extensivas invitaciones y denotado su interés por generar sinergias así como a todos aquellos que han apoyado y seguido a la marca.

Gerardo Reyes y Linda Lojero. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

De forma general la expectativa es poder generar la comprensión de lo que la marca representa, los múltiples beneficios que otorga y que se le brinden las facilidades para poder seguir apoyando con tan loable labor que contribuye tanto al medio del karate en particular a México.

Héctor Estrada y Linda Lojero. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Actualmente, los atletas que patrocina Promoted By, #LindaL.* Brand Co. son Pablo Cárdenas de la modalidad de Kumite, Arturo Flores de la modalidad de Kata y Luis Arteaga de la modalidad de Kumite. Además los atletas con trayectorias relevantes considerados amigos de la marca como Ximena de la O. García del Estado de México, Isaías Camacho Guerrero, Jorge Méndez Carter y Ricardo Becerril de la Ciudad de México así como Elisa Salinas de Guanajuato.

Erick Argueta y Linda Lojero. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Evento: Promoted By, #LindaL.* Brand Co. par ticipa en la Serie MX Guadalajara (Elite). Lugar: Complejo Deportivo Universitario en el Gimnasio de usos múltiples. Fecha: 16 de julio de 2023.

