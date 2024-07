Siempre soñamos con encontrar nuestra pasión desde temprana edad y, afortunadamente para Álvaro Valadez, ese sueño se materializó en la moda y la creatividad, pues desde que tenía memoria, Álvaro y su gemelo Rodrigo fueron vestidos de forma idéntica, lo que, curiosamente, incentivó su deseo de expresar su individualidad a través de la ropa. “Cuando finalmente pude elegir mi propia ropa, fue algo increíble. La moda se convirtió en mi manera de expresar mi identidad y creatividad. Pude experimentar con mi estilo y sentirme verdaderamente yo mismo”, recuerda. Con los años, esa primera chispa de interés se convirtió en una carrera multidimensional que abarcaría el estilismo y periodismo de moda.

Álvaro Valadez en el estudio de Ricardo Luévanos. GENTE BIEN JALISCO/ Iván Tamayo

En Guadalajara, el recorrido profesional de Álvaro comenzó hace más de 16 años en una agencia de R.P. y Marketing llamada Trendsetter que trabajaba de la mano con el recién inaugurado centro comercial Andares. Su talento y perspicacia para la escritura pronto lo llevaron a redactar los comunicados de prensa dentro de la agencia y algunos de sus primeros artículos en las principales revistas de la ciudad. “Recuerdo que Josefina Barragán me contactó para empezar a escribir una columna de moda en Gente Bien que se llamó Fashion Eye y posteriormente Fashiorama, la cual tuve por más de 12 años y que me abrió muchas puertas. Poco a poco empecé a colaborar con medios como Marie Claire y Vanidades así como diversos proyectos de stylist que fueron consolidando mi trabajo”, menciona el también profesor en la licenciatura de Diseño de Indumentaria y Moda del ITESO.

Los desafíos en este trayecto no han sido pocos. Mantenerse vigente y relevante en una industria que puede ser ingrata requiere constancia y resiliencia. “La moda puede ser muy 'ingrata' y generalmente no tiene memoria. No importa cuánto tiempo lleves en esta industria o los éxitos que hayas logrado; la constancia y la permanencia son el mayor reto. "La moda es una industria cuyo ritmo cada vez es más intenso y debes estar al día de lo que sucede no solo en la moda sino en todo”. Sin embargo, Álvaro mantiene una visión muy clara sobre las tendencias y la volatilidad de estas. Más que seguirlas ciegamente, él busca generar estilos y discursos propios, apostando siempre, como su sello personal por la individualidad y la autenticidad. “Creo que hoy más que nunca la moda al estar tan saturada, se trata acerca de generar estilos y discursos propios que hablen de nuestra individualidad. Pienso que para crear propuestas innovadoras y explorar nuevas formas de hacer moda no se deben seguir las tendencias, hay que romper el molde y generar nuevas ideas”.

Una de las colaboraciones más destacadas de su carrera ha sido con Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, ya que trabajar con una figura tan influyente ha sido, señala, tanto un honor como un desafío enriquecedor. “Denisse es una de mis mejores amigas y nuestra relación profesional ha sido un verdadero privilegio. Ella es sin duda un referente en la moda en México y Latinoamérica cuyo legado ha traspasado generaciones, y hoy más que nunca podemos percibir el impacto de sus 24 años de trayectoria con Belanova. Conformamos una dupla creativa que nos permite divertirnos, experimentar y disfrutar de la creación de moda de una manera libre y honesta, siempre tratando de impulsar el diseño mexicano. Trabajar con figuras tan reconocidas como ella siempre será una plataforma increíble para mi trabajo, lo cual me permite seguir creciendo profesionalmente además de conectar con una audiencia muy extensa”.

Y aunque la moda en Guadalajara también ha sido un campo de crecimiento y evolución para Álvaro. Describe este fenómeno como un movimiento creativo importante, aunque aún en desarrollo. “A pesar del crecimiento notable, la moda de autor en la ciudad sigue siendo un sector complicado y de nicho. Necesitamos mayor cultura de moda y ser más exigentes (tanto quienes creamos moda como quienes la consumimos). Se necesita apoyar, visibilizar y abrirnos a nuevas propuestas que no se limiten a las grandes firmas de moda internacionales”, enfatiza.

Con la emoción que le genera conectar con las personas y saber que su trabajo puede llegar a influenciar a los demás, Álvaro señala que su ambición a futuro no se centra en grandes sueños específicos, sino simplemente en “seguir haciendo lo que me gusta con la gente que quiero, inspirar(me) y emocionar(me) con mi trabajo. No perder la curiosidad y la pasión por lo que hago y que la vida me siga sorprendiendo”.

Como docente y profesional activo en la industria, muchos jóvenes admiran su trabajo y desean seguir sus pasos, para ellos, Álvaro ofrece un consejo valioso, recordándoles que: “la moda es un trabajo que debe hacerse con convicción y pasión sin dejarse llevar por la fantasía y el aparente glamour. La paciencia, el talento, el trabajo arduo y la disciplina son fundamentales para una carrera sólida, NO los followers, views o likes. La moda puede ser tan superficial o trascendente como uno desee; la clave está en nunca olvidar la parte humana, la moda está hecha por y para las personas."

+ De Álvaro

Libro: El Principito y El imperio de lo Efímero.

Ícono de moda: Kate Moss.

Película: Antes de que anochezca.

Accesorio: Amuletos.

Ciudad: Guadalajara y París.

Platillo: Tacos.

App: Instagram.

Coctel: Gin Tonic.

Hobbie: Dormir.

Diseñad@r mexicano: Vane Bon.

Tu estilo en 3 palabras: Casual, cómodo, ecléctico.

Boho o glam: ¡Glam siempre!

Básicos de tu closet: Jeans, playeras y tenis.

Outfits planeados o improvisados: Si es para trabajo planeados, si no improvisados.

