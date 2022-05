El pasado 2 de mayo fue el famoso “Primer lunes de mayo”, fecha en la que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibe a las celebridades más mediáticas del momento que desfilan afuera del museo en la llamada Met Gala.

Mientras tanto en Guadalajara, el Hotel Demetria fue el escenario perfecto donde diferentes personalidades tapatías caminaron por la alfombra roja de “E!” vistiendo en su mayoría diseños mexicanos que iban de acuerdo con la temática de la Met Gala neoyorquina “Gilded Glamour”.

Denisse de Alba. GENTE BIEN JALISCO/ Guillermina Fernández

Durante la tarde, tapatías como Ale Infante, Denisse de Alba, Dani Preciado, Majo Ortega, Camila Fernández y Alexia Hernández derrocharon glamour en la entrada del hotel, donde fueron fotografiadas y lucieron diseños locales que homenajeaban a la “estética hollywoodense” que inspiró a la Met Gala de este año.

Las invitadas lucieron vestidos de diseñadores tapatíos con reconocimiento internacional como Benito Santos, Abel López y Jacobo sin A, outfits que hacían homenaje a la época dorada de la cultura popular estadounidense: brillos, plumas y color dorado en todos lados.

Posteriormente, las y los invitados ingresaron al Hotel Demetria a disfrutar de una agradable tarde y entre drinks y canapés, disfrutar en las pantallas de “E!” la alfombra roja estadounidense donde estrellas como Blake Lively o Kim Kardashian acapararon las miradas del mundo entero con homenajes a la arquitectura estadounidense y a la controversial Marilyn Monroe, tan representativa de la cultura norteamericana.

Alejandra Infante

GENTE BIEN JALISCO/ Guillermina Fernández @stamatti_foto

“He vivido 15 años literalmente viendo el proceso de cómo ha crecido la moda en México, y me encanta que ahora estamos en un lugar completamente diferente, se apoya mucho más, el mexicano quiere consumir moda mexicana, tenemos diseñadores que se han establecido nacional e internacionalmente”.

Pau Barragán

GENTE BIEN JALISCO/ Guillermina Fernández @stamatti_foto

“Para mí la moda es la conexión con el arte y ha sido mi manera de expresarme, que igual no puedo sacar pintando o dibujando. Lo que me pongo saca mi lado creativo. En México está evolucionando de una manera muy increíble porque en Guadalajara cada vez vemos más turistas luciendo moda mexicana”.

Luis Enrique Bolívar

GENTE BIEN JALISCO/ Guillermina Fernández @Stamatti_foto

“La moda tiene que ver con comportamientos y costumbres, pero a nivel de industria, tiene una incidencia específica en la vestimenta y la ornamentación, ya dependiendo de la cultura, los momentos históricos y los lugares. Las nuevas generaciones traen la mentalidad abierta para el trabajo colaborativo y poder impulsarla”.

Sofía Bernal

GENTE BIEN JALISCO/ Guillermina Fernández @Stamatti_foto

“La moda es una expresión de arte y el reflejo de la sociedad. La importancia de la moda es que marca tendencias y sobre todo, que los diseñadores se den cuenta que todos los cuerpos se sientan hermosos y bellos, que todas nos sintamos perfectas como somos y que la moda se adapte a eso y no que sea al revés”.

Majo Ortega

GENTE BIEN JALISCO/ Guillermina Fernández @Stamatti_foto

“La moda es una expresión de tu autenticidad y tu manera de ser única en el mundo porque es una huella que dejas plasmada acerca de quién eres. Está creciendo muchísimo y no sólo en CDMX sino en general, en Guadalajara y Monterrey, la gente cada vez más va poniéndose a la vanguardia”.

Carlotta Herrera

GENTE BIEN JALISCO/ Guillermina Fernández @stamatti_foto

“Creo que el mundo debe de conocer la moda mexicana, ya la está conociendo, sin embargo, creo que tenemos mucho por hacer, hay mucha oportunidad para poder crecer en la industria de moda, calzado y belleza en este país”.

Sobre la Met Gala

La Met Gala 2022 llevada a cabo el pasado lunes 2 de mayo fue un homenaje a la moda y a la cultura estadounidense, de acuerdo a la temática anunciada anteriormente “In America: An Anthology of Fashion”. Ésta fue una continuación de la temática del año pasado “In America: A Lexicon of Fashion” (también una oda a la cultura de Estados Unidos). La Met Gala llegó tan solo algunos meses después de la gala realizada en septiembre del año pasado, ya que ésta se vio retrasada debido al Covid. Sin duda una de las celebridades de las que más se habló fue de la empresaria e influencer Kim Kardashian, quien asistió al lado de su nuevo novio -Pete Davidson- usando el vestido original de Marilyn Monroe recordado por haber sido su vestuario cuando cantó “Feliz cumpleaños” a John F. Kennedy.

Esta mediática gala, conocida como el lunes más importante para la industria de la moda, es un evento benéfico que recauda la mayor parte de la financiación anual del Instituto de Vestuario. La alfombra roja, que es cuando los famosos suben las escaleras del museo utilizando vestuarios inspirados en la temática del año, es la antesala de una exposición en el Centro de Vestuario, inspirado en el mismo tema.

Evento: Met Gala Viewing Party. Fecha: 2 de mayo 2022. Lugar: Hotel Demetria. Dress Code: “Gilded Glamour”.

CP