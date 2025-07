The Space Ocean es una de las propuestas musicales más originales surgidas en Guadalajara en los últimos años. Con una identidad sonora y juvenil que mezcla elementos del indie, el dream pop y la experimentación electrónica, la banda ha logrado conectar con una base sólida de fans tanto a nivel local como nacional. Ahora The Space Ocean se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su carrera, y en uno de los escenarios más importantes de Guadalajara y de América Latina: presentarse en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

En conversación con Omar de la Rosa, vocalista y compositor principal de The Space Ocean, el joven cantante tapatío compartió su emoción y su nerviosismo ante esta nueva etapa que se abre para la agrupación, y que no es más que el punto de partida para más éxitos futuros. “Me siento muy emocionado y también muy agradecido por la oportunidad de presentar un proyecto tan importante”, asegura Omar. “También lo veo como un gran reto para la banda. Nunca me ha gustado estar en una zona de confort, así que siento una gran responsabilidad de aprovechar al máximo este evento”, afirmó.

Este concierto representa un hito para la banda, ya que implica una producción más compleja, con visuales, diseño de luces y una propuesta audiovisual completa. “Uno de los retos más grandes para este concierto es implementar visuales, diseño de luces, coordinación técnica... cosas que nunca habíamos hecho antes, porque es nuestra primera vez en un lugar tan grande. Hemos pasado por escenarios más pequeños o con producciones ya resueltas. Ahora, en el Conjunto Santander, todo depende de nosotros: es 100% nuestra visión artística la que se va a plasmar”.

De la pandemia a los escenarios más importantes de Guadalajara

La historia de The Space Ocean inició en plena pandemia, como un proyecto personal de Omar para distraerse de las largas tardes de incertidumbre durante las extrañas primaveras del coronavirus. Con el tiempo, la respuesta del público y los seguidores crecientes motivaron al proyecto a expandirse y consolidarse como una banda formal. “Empecé el proyecto por puro aburrimiento durante la pandemia. Cerraron todo, me sentía deprimido, y hacer música se volvió una forma de expresarme, de sacar todo lo que sentía. En ese momento no lo veía como algo que pudiera llegar tan lejos. Fue hasta que la gente empezó a conectar con lo que hacía que empecé a tomármelo más en serio, a hacerlo más profesional, a hacerlo mi vida”, comparte el vocalista de The Space Ocean.

El método creativo de The Space Ocean es distinto al de muchas otras agrupaciones. Omar compone y produce maquetas desde su cuarto -como lo hacía en la pandemia-, las comparte con los demás integrantes y en conjunto eligen cuáles desarrollar. “Nuestro proceso es muy distinto al de otras bandas. Yo soy quien compone la mayoría de las canciones y también me encargo de la producción inicial. Hago una base en mi cuarto y después se la comparto al resto del grupo. Les pregunto cuál canción les interesa trabajar, y con base en eso decidimos cuál desarrollar juntos, añadiendo arreglos y detalles de producción entre todos”.

Además, respetando su carácter independiente y la libertad creativa que esto implica, la banda no ha firmado con disqueras que impongan tiempos o formatos. Esto les ha permitido experimentar con libertad. Su álbum más reciente, “Salida distensa”, es un ejemplo de ello. “Fue un proyecto completamente diferente. Por primera vez, yo no produje las canciones; trabajamos con un productor externo. Queríamos salirnos de lo que ya hacíamos, explorar sonidos electrónicos y alejarnos un poco de nuestra zona de confort”.

Más allá de The Space Ocean, Omar también tiene un proyecto solista y se dedica a mezclar y producir para otros artistas, así como a componer música para cortometrajes. Entre los artistas que lo han influido están Current Joys, Zoé, Soda Stereo, Rusowsky y Latin Mafia. “Me gusta sacar lo mejor de cada artista que escucho y convertirlo en algo propio. Me inspiran tanto los clásicos como los contemporáneos”, asegura el vocalista.

Inspiran a otros artistas jaliscienses

El impacto de la agrupación en Guadalajara no ha pasado desapercibido. No cualquier banda consigue lo que ellos: pasar de la composición de canciones en un cuarto en la pandemia, a presentarse en uno de los escenarios más importantes de la ciudad. “Nos han dicho muchas veces que hemos sido una inspiración, y eso es algo muy bonito. Me encanta saber que nuestras canciones ayudan a la gente a no sentirse tan sola, y también que animamos a otros artistas a crear más arte en la ciudad”.

The Space Ocean se presentará el próximo 14 de agosto a las 21:00 horas en la Sala 3 del Conjunto Santander de las Artes Escénicas. Boletos desde 300 pesos en taquillas y en la página oficial del recinto. Omar de la Rosa invitó a sus fanáticos a no perderse de su concierto más grande hasta ahora, en el que será un show no sólo musical, sino audiovisual.

“Los invito a que vengan a escuchar algo nuevo. No se van a arrepentir. Este será nuestro show más inmersivo hasta ahora: no solo será un concierto auditivo, sino también visual. Vengan a vivir una experiencia distinta y a conocer esta propuesta que está creciendo mucho dentro de la escena musical mexicana”, concluyó el cantante tapatío.

Agéndalo

Sala 3 del Conjunto Santander, el 14 de agosto, a las 21:00 horas.

CT