Karla Carrillo lo que hace y le encanta esa sensación de vivir otras vidas. Su camino artístico ha sido largo, con esfuerzo, dedicación, sacrificios y persistente, pero a la vez gratificante para seguir logrando las metas que se pone paso a paso.

¿Qué proyectos estás haciendo recientemente?

“En este momento me encuentro grabando la temporada 8 de la serie El Señor de los Cielos para Telemundo”.

Karla Carrillo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Cuéntanos sobre esta serie?

“Lo que les puedo decir es que esta temporada no es la excepción de una excelente producción, elenco e historia. Vienen muchas sorpresas, personajes nuevos y por supuesto el esperado regreso de Rafa Amaya, que viene con más fuerza que nunca y que sé que muchos en casa esperan con ansias. Este proyecto ha sido un parteaguas en mi vida, me ha dado el personaje que siempre soñé tener. Me lo disfruto muchísimo todos los días que estoy en el set.

Creo muy difícil que haya otra producción con unos compañeros tan increíbles como los míos, hemos creado como una familia que al final es algo muy positivo porque te hace sentir en confianza y cómoda. Además, nos divertimos demasiado”.

¿Cuál ha sido tu mayor reto en la actuación?

“Definitivamente este personaje que vengo haciendo desde la serie de El Chema y después en El Señor de los Cielos me implica mucho trabajo, disciplina y dedicación, ya que cada temporada me sorprende y me lleva a lugares distintos. Manejar una corporalidad mucho más contenida, una manera distinta de hablar, aprender el uso de armas, las escenas de acción y todo lo que conlleva ha sido mi mayor reto”.

Karla Carrillo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Hay algún personaje que te gustaría interpretar?

“Sí, el de una detective de investigación criminal. ¡Me encantaría! Y espero llegue pronto”.

¿Lo combinas con otra actividad?

“Sí, soy una de las fundadoras de una empresa que se llama Casa Kadush. Creamos y comercializamos Tequila Solarum. Un tequila ultra premiumextra añejo cristalino con hojuelas de oro 24K 100% comestibles. Yo estoy a cargo de toda la parte visual de la marca, el marketing y el desarrollo de nuevos productos”.

¿Qué te inspira?

“Las historias de vida de otras personas”.

Karla Carrillo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Además de la actuación ¿qué te apasiona?

“Cualquier nuevo reto, cualquier cosa que me digan que no puedo hacer, el diseño, la armonía visual, e ¡ir a ver a mis Chivas al estadio!”.

¿A quién admiras?

“Ahorita podría decirte que por el momento en el que me encuentro en mi vida, admiro a todo aquel emprendedor que ha logrado llegar al éxito desde cero y tener la sustentabilidad de su negocio”.

Karla Carrillo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

+ de Karla

Defínete en tres palabras: Persistente, creativa y honesta.

Ser actriz es: ¡Lo que más disfruto en la vida!

Blanco o negro: Negro.

Café o té: Café.

Serie: The Killing, Mare of Easttown.

Película: Seven Pounds con Will Smith.

Sueño: Inspirar a otras personas. Tener seguridad en mi vida y saber que todo está bien.

Ciudad: Amo mi Guadalajara y todas sus tradiciones.

Viaje: Me encanta la playa.

Gusto culposo: Comprar zapatos.

Series o proyectos en los que has participado: EL Chema, Treintona Soltera y Fantástica, El Señor de los Cielos 5, 6, 7 y 8, Buscando a Frida, entre otros.

Frase: Trabaja por lo que quieres.

Karla Carrillo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

CP