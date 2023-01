Sea lo que sea que haga, lo hace con pasión, responsabilidad y compromiso: Es constante, tenaz y aventada.

Julieta hubiera podido incursionar como emprendedora de un negocio de cualquier tipo, pero no, a ella los caminos comunes no le gustan, ella es alguien que se cuestiona, que tiene la cabeza llena de preguntas, es de ese tipo de personas que no deja pasar sus dudas, que no le teme a responder eso que la confronta, que la incómoda, porque sabe que solamente así podrá tener un crecimiento personal, porque dando respuestas a lo que se pregunta se conoce y no hay mejor manera de movernos por este mundo que teniendo un profundo conocimiento de nosotros mismos y Julieta como no es egoísta nos comparte a las mujeres de todas las edades, de manera generosa sus preguntas en su publicación de Punto y Coma.

Julieta tiene una misión muy especial en la vida y la publicación de Punto y Coma, así lo demuestra porque ella quiere que cada mujer que tenga en sus manos este libro se reinvente una y otra vez, cada día de manera más plena, más sana, más consciente y despierta, más en el presente, más feliz.

En este diario-libro, Julieta nos invita a pensar. Así de simple, así de complicado. Punto y Coma nos obliga a reflexionar a través de más de 350 preguntas relacionadas con la amistad, la familia, el amor, la pareja, el pasado, el presente, el futuro. Julieta nos comparte sus dudas y nos invita a cuestionarnos cosas como:

• ¿Eres el tipo de amiga que quieres tener como amiga?

• ¿Te gustaría tener hijos?

• ¿Crees que tus papás confían en ti?

• ¿Qué harías con tus hijos diferente a lo que tus papás hicieron contigo?