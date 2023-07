Hay profesiones que nos inspiran y nos llaman, porque de ser un hobbie lo convirtió en su forma de vida, descubriendo en ella todas las posibilidades para seguir creando

¿Cómo fue tu primer encuentro con el maquillaje?

“De pasatiempo, nunca pensé que me fuera a dedicar al maquillaje de manera profesional. Era algo que hacía porque me gustaba, a mi hermana para sus festivales del kínder, después comencé a hacer maquillaje social pero en realidad nunca fue mi objetivo, sino sólo un pasatiempo que tenía porque quería estudiar Diseño de Modas. Años después me meto a trabajar a Mac Cosmetics y ahí comenzó mi profesionalización porque recibía capacitaciones. Lo mejor de mi encuentro con mi maquillaje fue darme cuenta que había maquillajes de desfile, de moda, editorial y así fue como lo descubrí”.

GENTE BIEN JALISCO/ Jesús Villanueva

¿Qué te inspira de tu trabajo?

“Suelo tener influencias de tendencias de moda, consumo algunas plataformas de tendencias o pantone; observo lo que sucede en las semanas de la moda de otras partes del mundo y lo aterrizo al público actual o también con marcas con las que de pronto trabajo. La inspiración la encuentro desde desarrollar un concepto que sea ajeno, cuando trabajo con diseñadores de moda, por ejemplo, cuando es algo propio lo encuentro en la libertad de poder crear porque la mayoría de los looks icónicos y reconocidos por el público han sido cuando me reúno con mis amigos a hacer fotos editoriales. También en el ocio y eso incluye dedicarme tiempo a mí, pasar tiempo fuera de la industria del maquillaje para poder trabajar en mi persona y poderlo llevar en las mejores condiciones cuando me toque trabajar. Me inspiran también las referencias de décadas anteriores, íconos de moda y una de mis máximas es María Félix, sin lugar a dudas”.

¿Qué haces para actualizarte?

“Todo el tiempo lo hago, trato de consumir cosas del pasado como historia de moda para tener buenas tablas y entender las referencias actuales, también de pronto puedo ver análisis de tendencias en TikToks de personas que los comparten, tomar alguna que otra clase con colegas y siempre sigo investigando más”.

GENTE BIEN JALISCO/ Jesús Villanueva

Nombre: Daniel Alvarado Lares.

Profesión: Maquillador profesional.

Edad: 32 años.

Redes sociales: @daniel_alvaradol

Makeup Trends

By Daniel Alvarado

En la primera imagen podemos apreciar una piel húmeda, texturas en crema para crear luz y profundidad. Así como color en las mejillas como si fueran ruborizadas de forma natural. Esto como parte importante a seguir en las tendencias de verano 2023.

GENTE BIEN JALISCO/ Jesús Villanueva

El iluminador deja de ser nacarado para tener una textura de bálsamo y labios hidratados con acabado de óleo, como los ya famosos "Lip oil" coreanos.

GENTE BIEN JALISCO/ Jesús Villanueva

Una parte importante en esta temporada serán los toques de color, especialmente aquellos que son de un solo color y un poco deslavado. Rosas, lilas, malvas y coral, entre otros.

GENTE BIEN JALISCO/ Jesús Villanueva

Y algo que sin duda permanece es: Decorar el rostro, desde "Euphoria" hasta la fecha el vestir el rostro con maquillaje como parte de nuestra expresión es algo que cobra cada vez más fuerza. Bajo la influencia de los 90's y 00's recordando looks como los de Paris Hilton y Christina Aguilera.

Créditos:

Maquillaje: Daniel Alvarado @daniel_alvaradol

Fotógrafo: Jesús Villanueva Varela @jesusvillanuevavarela

Modelo: Majo Cuellar @majocuellar_ Agencia: C Management @cmanagementmx

Peinado: Sergio Carlon @tallerinterior.mx

Locación: Hotel Casa Mucha @casa.mucha

Catering: Café Rin Tin Tin @caferintintin

Joyería: DoMo Jewelry @domojewelry

CP