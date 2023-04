Banana Republic abrió las puertas de su nueva boutique en una de las zonas más emblemáticas de nuestro país, Coyoacán, ubicada en el sur de la Ciudad de México en el centro comercial Mítikah, la tienda ofrece un concepto más moderno, enfocada en enaltecer el estilo de vida premium de sus clientes.

Con motivo de esta apertura, la marca llevó a selectos invitados para disfrutar una experiencia única y ver juntos el amanecer desde Xochimilco, entre los asistentes estuvo Marco Tostado, Johnny Sigal, Emiliano Medina, Julio Uribe, Roberta Woodworth, Nathalia Gonort, Rosa Sánchez, Jimmy Sirvent, Paloma Soriano y Pam Ocaranza, quienes disfrutaron la vista desde los canales justo cuando el sol apareció en el horizonte.

En la Chinampa del Sol, don Francisco, el chef de la casa, preparó un delicioso desayuno con la cosecha del día. La experiencia incluyó café de olla, agua fresca, quesadillas con distintos ingredientes, gorditas de chalito de cerdo, sopes, todo preparado con maíz criollo nativo de San Miguel Xicalco.

Además, aprendieron sobre agricultura regenerativa durante un breve recorrido guiado alrededor de la Chinampa del Sol. ¡La experiencia fue fascinante!

Inspirados en conocer extraordinarios horizontes y tener nuevas experiencias, Banana Republic continuará sumergiendo a los clientes en lujosas prendas, auténticas y sofisticadas que apoyan la visión y herencia de la marca, reforzando la tecnología y sustentabilidad con las que están hechas sus suaves y delicadas telas.

Con esta nueva boutique le apuesta a un concepto de tienda más moderna para lanzar su colección de primavera con una paleta de colores neutros cálidos que son perfectos para la temporada, combinando expresiones vintage con un diseño estilizado para crear piezas que serán elementos básicos atemporales adecuados para cualquier ocasión.

Las fibras suaves y naturales introducen una nueva gama de materiales de calidad que combina prendas de lino con detalles de piel en tonos monocromáticos para marcar el estilo de primavera.

La nueva colección se enfoca en un estilo del sudoeste americano, que celebra la belleza de la sencillez con diseños atemporales que combinan los detalles del oeste con la sastrería contemporánea. Esta temporada explora estilos que hacen referencia a los tonos degradados de los cañones de roca roja y a las texturas duraderas de los tejidos de primera calidad.

Vemos trajes confeccionados en una rica tela entretejida que combina lana para todo tipo de clima y un hermoso lino naturalmente transpirable. La lujosa lana italiana realza un diseño de sastrería nítida que define la elegancia estructurada, mientras que las delicadas sedas evocan las notas verdes de la primavera en vestidos con acabados suaves.

Conoce más sobre la colección de primavera de Banana Republic y sigue la experiencia completa en @bananarepublicmexico

Marco Tostado, Actuar en mundos diferentes

¿Cómo llegó la actuación a tu vida?

“Anteriormente había trabajado como modelo cuando tenía 16 ó 17 años, por azares del destino mi vida dio un giro de 180º cuando me ofrecieron una oportunidad de llegar a Ciudad de México para trabajar como modelo comercial.

Cada vez me acercaba más al cine, que siempre me gustó, pero no se me había atravesado la idea de ser actor formalmente, ya más adelante, tomé unos cursos de actuación para preparación de cine, algunas introducciones al teatro y me empezó a gustar muchísimo, realmente me di cuenta que quería vivir de esto y principalmente contar historias”.

¿En qué proyectos has participado?

“Estudié en Azteca la carrera de actuación, estuve trabajando haciendo algunas series y novelas, en los últimos años los proyectos han tomado más peso, estuve en El Club en Netflix, posteriormente 100 días para enamorarse para Netflix, una película que ahorita que está en Colombia que se llama Qué corre por tus venas, el año pasado en una serie La mujer del diablo para Vix Plus y este año espero que se estrene una serie que se llama El Mantequilla para Star Plus”.

¿Cuál es el mayor reto de ser actor?

“La posibilidad de adentrarse en un mundo psicológico totalmente diferente al mío, siempre he pensado que un personaje te cambia y modifica estructuras. Cada vez que uno toca lugares diferentes te modifica, al interpretar personajes hay un cambio, un reto, porque te obliga a ti a pensar de otra manera, patrones de conducta y a entender el mundo con otros ojos”.

¿Qué satisfacciones te ha dado esta carrera?

“Romper estructuras, ya que soy una persona así, y para mí es un privilegio, un regalo, también el hecho de conocer gente, hacer otras cosas, viajar, si vives y disfrutas algo trabajando creo que es el mayor regalo”.

¿Con quién te gustaría trabajar?

“Con algunos directores mexicanos como Cuarón, Iñárritu, Ruiz Palacio, que saben contar historias de una manera distinta y sería un gran regalo trabajar con ellos, y con actores también, siempre se agradece esa posibilidad”.

¿Cómo te sentiste en la activación de Banana Republic en CDMX?

“La verdad es que nunca había ido a Xochimilco, fui como en factor sorpresa, llegamos muy temprano, todavía no amanecía, era como si esperaras detrás del telón a que lo abran para que te sorprendan, y ha sido una de las mejores experiencias en mi vida, pero yo creo que esta en especial se llevaron no un 10 sino un 11, estar en los canales en los que realmente la gente no suele ir, esa trajinera fue compartir un poco más sobre la agricultura, toda esta guía, la oportunidad de poder comer, realmente fue muy bello, la pasamos muy bien, se queda en nuestra memoria como un recuerdo muy bonito”.

NOMBRE COMPLETO: Marco Antonio Tostado Hernández.

EDAD: 34 años.

ORIGINARIO DE: Guadalajara.

ESTUDIOS: Carrera de Artes Escénicas.

REDES SOCIALES: @marcotostado

Defínete en tres palabras: Tenacidad, bondad y diversión.

Pasiones: Viajar, la lectura y el café.

Series: Breaking bad, por cuarta vez; Succession y Better Call Saul.

Película: Good Will Hunting.

Hobbies: Escuchar música, cine, estar con mi gente, mi pareja, mi familia, mis hermanos, mis perros, mis gatos y hacer cosas nuevas.

Canción de regadera: All along the watchtower de Jimi Hendrix y haría air guitar mientras suena.

Bebida: Café.

Perfume: Armani Acqua di gio.

Ciudad: París.

