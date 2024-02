Andrea asegura que la actuación la eligió a ella. También tiene facetas como cantante, modelo, bailarina y locutora. Tras estudiar Ciencias y Técnicas de la Comunicación su vida cambió al ser elegida por Disney Chanel para tener la gran oportunidad de actuar, un sueño que parecía inalcanzable.

Andrea de Alba, la magia de actuar. Geovanni Ruiz @rz_gio

¿Crees que eres ahora la mujer que soñaste cuando eras niña?

“Soy la que soñé cuando era niña pero también he superado expectativas, realmente siento que en algunos aspectos de mi vida he cumplido esos sueños; en otros sigo aprendiendo y trabajando”.

¿Por qué elegiste la actuación?

“Yo creo que la actuación me eligió a mí, ya cuando estudiaba la carrera de Comunicación quería llevar mi vida profesional a la producción, conducción, tanto radio o televisión, pero para mí estar en el mundo del cine, las novelas o las series, era completamente desconocido, yo lo veía como un sueño inalcanzable y cuando me llegó el casting de Disney Chanel y que poco a poco fui pasando cada filtro, ahí fue cuando dije, eso es lo que yo soñaba de pequeña y una vez que hice la primera serie, que me dieron la oportunidad de mi primer proyecto y ser la villana de la historia y ver todo el amor de la gente de mi personaje, de cómo lo amaron y odiaron, los mensajes que me mandaban, eso me motivó a decir: Esto es lo que quiero hacer”.

¿Qué esperas de esta carrera?

“Espero que la vida me dé más oportunidades para poder seguirlo haciendo, porque actuar y darle vida a un personaje que no existe y que tú mismo con tus recursos, tu cuerpo y emociones lo puedas hacer, es muy mágico, es una sensación muy rara, pero muy bonita”.

¿Qué proyecto estás realizando actualmente?

“Actualmente no tengo ningún proyecto, estoy tomando un tiempo porque me gusta mucho el tema de los negocios. Quiero mencionar que Gente Bien cubrió mi evento muchos años que fue mi primer emprendimiento, mi marca de skincare que son productos para el cuidado de la piel se llama Skin careby Andrea de Alba, también pueden encontrar @skincareandreadelba eso es algo que me tiene muy feliz pronto tendré más cosas que contarles en cuanto a otros negocios”.

¿Qué haces para seguir creciendo en tu carrera?

“Prepararme y seguir estudiando canto, baile y actuación. Me sirve mucho ver el trabajo de más actores, analizo muchísimo, eso desde que estudiaba Comunicación, pero ahora analizo la actuación, eso me gusta y a veces siento que molesto a la gente que lo está viendo conmigo porque me regreso a ver nuevamente todo”.

¿Cuál ha sido tu mayor reto y a la vez, la mayor satisfacción?

“Irme a otro país cuando me salió ese proyecto de Disney Chanel, dejar a mi familia y a mis amigos, pero al mismo tiempo fue mi mayor satisfacción porque fue el inicio de una nueva etapa en mi vida y amo esta etapa, no es quela de antes no me gustaba sino que la de ahora es distinta, ahora me gusta más porque la disfruto porque me enseñó a ser una persona totalmente independiente, cuando me fui a Argentina y regresé a Guadalajara, ya no volví a casa de mis papás, ya me convertí en una persona independiente al 100% y es bonito, yo me siento muy feliz con eso que me tocó vivir, no le cambiaría nada”.

¿Con quién te gustaría trabajar?

“Con muchísimas personas pero si tengo que mencionar a una, la primera que se me viene a la mente es porque es uno de mis sueños, trabajar con Eugenio Derbez”.

Nombre: Andrea de Alba Ramírez.

Estudios: Lic. En Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

Edad: 28 años.

Redes sociales: Instagram @andreadealbay TikTok Andrea de Alba oficial

Highlights: Después de ser elegida por Disney Chanel se fue a Buenos Aires, Argentina para hacer el personaje principal de “CarminLaguardia”en la serie original Bia y repitió su papel en Bia: Un mundo al revés; posteriormente participó en la serie L-Pop que mezcla k-pop, drama y comedia en Disney+.

+ DE ANDREA

Libro en tu buró: El Emprendedor de Arturo Elías Ayub y para la noche sigo leyendo El poder del ahora, siempre lo vuelvo a leer, de EckhartTolle.

Café o té: Café pero con leche y si es té, uno relajante antes de dormir.

Dulce o salado: Los dos, yo tengo que comer la misma porción en la comida.

Blanco o negro: Negro 100%.

Platillo: Ramen.

Bebida: Agua natural.

Perfume: El que me gusta en el momento.

Pasión: Mi trabajo.

Sueño: Hacer cine, grabar una película y estar en todas las salas.

App: YouTube.

Película: Juego de Gemelas.

Viaje: Amo viajar a todo el mundo pero mi destino favorito ha sido Korea.

CRÉDITOS:

Fotos: Geovanni Ruiz @rz_gio

Stylist: @santisapag

Peinado: @adrian_gama

Maquillaje: @makeuporozco