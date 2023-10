Para antojo de pan y un buen café, visita estos 5 lugares

Si eres de los que ama el pan tanto como yo, has llegado al lugar indicado. Te guiaré a los mejores rincones de la ciudad conocidos por sus creaciones únicas en sabores que te transportarán y deleitarán tu paladar.

INÉS COCINA Y PAN

Descubre este nuevo restaurante en Providencia que te encantará por su pan recién hecho todos los días, te recomiendo su especial frappuccino red velvet que está sabroso, tienen un pan de hojaldre con mermelada de fresa y trenza de vainilla que están para chuparse los dedos, además del pan tienen desayunos muy ricos como el omelette de rajas y salsa poblana que tienes que probar.

Los encuentras en Instagram como: @inescocinaypan

AMELIE

No tiene que faltar este lugar que me fascina por su caracterización a la comedia romántica Amelie la película, pero además, sus panes son toda una obra maestra, no tienes que irte sin probar su French Toast de Creme Brulee con fruta de temporada que está espectacular, tienen un Soufle cremoso que te prometo no lo olvidarás, te recomiendo sus smoothies de temporada frescos y muy ricos.

Los encuentras en Instagram como: @ameliecafeteria

PASTRIVA

Aquí tienen un cheesecake que es uno de mis favoritos, el de sabor Ate de Membrillo tienes que probarlo, así como su tradicional bizcocho de Zanahoria con Nuez y Canela, cubierto y relleno de cremoso betún de queso estoy segura que te fascinará, me encanta este lugar porque tienen una armonía muy cálida, sus bebidas y cócteles también son una excelente opción, visítalos en alguna de sus 4 sucursales, ideal para desayunar con la familia además son pet friendly.

Los encuentras en Instagram como: @pastriva

JARDÍN CAFETO

Si quieres pasar un buen rato en espacios abiertos y con terracita, visita alguna de sus 3 sucursales en excelentes ubicaciones, te recomiendo pedir el brownie de nuez con su bolita de helado de temporada, me gusta jardín cafeto porque es ideal para estar en compañía de tus amigos cercanos, su chocolate calientito está sabroso y qué mejor que acompañarlo con su pan de muerto relleno en esta época, al final, te recomiendo pedir el postre favorito de la casa, espera su sorpresa porque te encantará.

Los encuentras en Instagram como: @jardincafetomx

LEONELA

Desde que llegas a su establecimiento, el olor te atrapa por su pan recién salido del horno, es que, tienen un pan artesanal que te fascinará. Te recomiendo que pidas el New York Roll su especial pan con crujiente textura que no debes de perderte, también su pan de pistache con mermelada de frambuesa es uno de mis favoritos, te recomiendo que pidas tu café con su prensa francesa para que puedas servirte cuando desees.

Los encuentras en Instagram como: @leonela_cafe_bistro

