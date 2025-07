Al- Andalus no es un restaurante cualquiera, es una institución con más de 30 años de experiencia y 12 restaurantes. Y en noviembre del 2024, llegó a Zapopan, aterrizando en el centro comercial La Perla. Este lugar me sorprende cada día más por su oferta gastronómica.

Nombrado haciendo referencia a este territorio ocupado por los musulmanes, la península ibérica, que estuvo bajo su dominio durante la Edad Media, desde principios del año 700 hasta la caída del Reino de Granada en 1492.

Así pues, Al-Andalus ofrece comida árabe, libanesa y mediterránea, honrando su origen y recetas originales. El lugar es majestuoso, muy amplio, limpio, con terraza y salón; cuentan con un privado también. Y tienen su propio laboratorio donde elaboran, a la vista de todos, sus lácteos. También tienen su propia panadería.

En compañía de un buen grupo encabezado por mi compadre chiapaneco, nos dimos un festín árabe que aquí te cuento.

Iniciamos con un Babaganush ($190), este platillo es de mis favoritos. Son berenjenas horneadas y hechas puré básicamente. Para iniciar, una buena entrada con un sabor ahumado muy presente. Lo montan en un plato hondo, frío, muy bien presentado y decorado con hojas de menta y tomate cortado en concassé, un poco de zaatar (que es una mezcla de especias de la región árabe, que incluye tomillo, sésamo, zumaque y sal, entre otras cosas) espolvoreado y oliva. Lo acompañan con pan pita dorado.

Seguimos con las entradas y no podíamos dejar pasar probar las hojas de parra ($230), vienen ocho piezas perfectamente armadas y tensadas; en otras ocasiones me ha tocado que se desbaratan, cosa que aquí no sucede. Rellenas de arroz y carne, con ese sabor un poco ácido y con dejos cítricos. Muy bien logradas.

Llegó el kebab de carne ($270), este platillo se elabora arropando una espada con carne preparada y poniéndolo al fuego, logrando una tira de carne con sus bordes doraditos y un centro con mucha humedad. Con sabores a anís y canela lejanos, lo presentan sobre un pan pita, así como para taquearlo. Se acompaña con un puño de papas a la francesa, perejil picado fino y unos tomates.

Por último, pude probar el shawarma de pollo ($190), este icónico platillo de la región. Se trata de, con lenguaje mexicano, un gran taco en pan de pita, arropado. En su interior, pollo previamente marinado con jocoque y tahini (que es esta pasta de ajonjolí) y fileteado, que, pasado por la plancha, con especias árabes que, en combinación con su crema de ajo espectacular, dan el bocado perfecto. En su interior lo arman con una base láctea como saltziki, pues. Un plato redondo y lleno de sabor.

Para cerrar con broche de oro y sabedores de que ya era irremediable el regaño de la nutrióloga, le entramos al café árabe acompañado de unos buenos baklavas y dedos de novia, muy bien bañados en su miel y espolvoreados con sus semillas originales de cada platillo.

Al-Andalus, un buen lugar para convivir en familia y cerrar negocios. ¡Larga vida Al-Andalus!

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 5

Servicio 4

Al-Andalus

Domicilio: Centro comercial La Perla. Av. Mariano Otero 3000, Jardines del Sol, Zapopan, Jal.

Horario: Lunes a sábado de 8:00 am a 11:00 pm, domingo de 8:00 am a 7:00 pm.

IG: @al-Andalus

CT