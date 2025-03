Martha Elizabeth Ibarra Navarrete es abogada postulante, conferencista en temas de derecho, máster en Derecho Fiscal y Administrativo, así como en Derecho Constitucional y Amparo, es diplomada en Impuestos por el ITAM y en Procesos Judiciales Federales, experta en negociación; ex Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y. actualmente socia directora de la firma de consultores legales empresariales Ibarra Navarrete & Kublich.

Hoy en día, se dedica a la consultoría legal empresarial y al litigio, enfocándose en estrategias jurídicas integrales que generen soluciones efectivas, sostenibles y de alta rentabilidad a sus clientes. Expresa que “como líder y estratega me enfocó en la dirección e inspiración de nuestro equipo legal de alto desempeño para crear una visión compartida y misión de servicio integral de negocios, en pro del compromiso con cada uno de nuestros clientes”.

Martha Elizabeth Ibarra para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Su sueño ha sido logrado al “crear la firma legal de consultores empresariales con mayor credibilidad y contundencia en el país, que tengo el honor y placer de dirigir, la cual día a día seguimos construyendo e innovando”. A la vez, que “seguir ejerciendo mi profesión con pasión y entrega, contribuyendo a la evolución del sistema jurídico y dejando un impacto positivo en la forma en que se imparte la justicia y la aplicación de las leyes”, así como “seguir formando y guiando a nuevas generaciones de abogados, transmitiéndoles la importancia de amar nuestra profesión y entregarse a la misma con ética, preparación constante y compromiso”.

Su reto más grande ha sido mantenerse “fiel a su esencia y valores en un mundo donde las reglas del juego están en constante cambio. La clave ha sido adaptarme sin perder mi identidad, confiar en mi intuición, mi conocimiento y experiencia y rodearme de profesionistas y personas que compartan la misma visión de excelencia, compromiso y responsabilidad que día a día deseo seguir transmitiendo”.

Se siente plena al amarse a sí misma “como mujer y profesionista, con el equilibro y crecimiento constante desde los ángulos espiritual, emocional, mental y físico, ya que al final del día se trata de construir una vida con propósito, en donde dar, debe ser lo más importante. En lo profesional me da plenitud el ver cómo el trabajo bien hecho deja huella, con resultados tangibles”. Y “el amor y la complicidad constante que tengo con los dos ángeles que Dios me envío, Ana Pao y Alex, mi abogada y arquitecto preferidos, el verlos crecer como personas nobles, genuinas y con los pies bien puestos en la tierra, me hace plena”.

Y expresa a las nuevas generaciones, “que el éxito profesional no es una meta, sino un camino. Se construye con cada decisión, con cada reto que enfrentamos y con la constancia de hacer las cosas con excelencia. No se trata solo de lo que logramos, sino del impacto que creamos”.

Linkedin: Martha Elizabeth Ibarra Navarrete

Instagram: INKabogados

Facebook: INK Abogados