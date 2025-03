María Guadalupe Gutiérrez Gallegos es una diseñadora de modas, quien actualmente maneja su propia marca de ropa artesanal llamada Maraia Mex, que representa el Estado donde nació y una marca con artesanía textil realizada por mujeres mexicanas amas de casa. Asimismo dirige y administra su cafetería en un complejo deportivo, ocasionalmente, también se dedica al modelaje y es mamá primeriza.

Su sueño profesional es que sus marcas trasciendan, que se empoderen las personas que trabajan con ella y mejoren su calidad de vida, además de trabajar haciendo las cosas que más le gustan y que le retribuyan económicamente.

María Gutiérrez para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Entre los retos que ha enfrentado está el hecho de “crecer en un país machista, donde se nos dijo que hay cosas que no podemos hacer por ser mujeres, y en ocasiones, que nuestros esfuerzos sean menospreciados al creer que los conseguimos por un tercero (un hombre)”.

Considera que su capacidad de amar, de cuidar a las personas, de trabajar, de hacer lo que se propone, es lo que evoca su esencia femenina. y comparte un inspirador mensaje en el Día de la Mujer afirmando que “las mujeres somos tan grandes como queramos, que a veces lo que nos limita son las palabras de alguien más y nuestra credibilidad a sus palabras”, invita a todas a que “protejan su dignidad y sus valores, que nunca nadie las haga sentir menos”.

Su mejor ejemplo de mujer son su mamá y su abuela, “que a pesar de que a ellas les tocó crecer en generaciones más machistas que la actual, con trabajo demostraron que eran fuertes y capaces, y levantaron a sus familias e hicieron personas de bien”.

Acerca de su nuevo rol como mamá, explica que para ella “ser mamá es la tarea más complicada, pero a la vez las más bonita que me ha tocado vivir, creo que en vez de limitar, te hace superar tus propias expectativas que tenías de ti y saber que eres más fuerte y capaz de lo que creías; además mi bebé es una niña, ella me ha hecho sentir que quiero ser mejor versión para ella, para que pueda sentirse orgullosa de las cosas que su mamá pueda lograr y enseñarle que puede lograr todo lo que quiera, que su valor lo define ella y no los demás”.

María Gutiérrez

Facebook: María Gutiérrez

Instagram: Mariagtzggs

Tik Tok: @mariagtzggs

CP