Foster the People encabeza el cartel del Echoes Festival 2025

La tercera edición del Echoes Festival se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en Tesistown, al sur de Guadalajara. El evento se ha posicionado como una de las propuestas musicales más constantes de la ciudad, con una programación centrada en el indie y sus cruces con géneros como el rock, la electrónica y el jazz.

Foster the People lidera el cartel de esta edición. La agrupación estadounidense, conocida por temas como Pumped Up Kicks y Sit Next to Me, se presentará como acto principal en un evento que contará también con la participación de Cuco, Two Feet, Puma Blue y Disco Bahía.

El festival, dirigido a un público amplio, tendrá una duración de ocho horas, con inicio a las 16:00 y cierre a la 1:00. El acceso está permitido para mayores de tres años, aunque los menores deberán ingresar acompañados por un adulto responsable.

Echoes Festival ha construido su identidad en torno a una experiencia que integra música en vivo con arte, gastronomía y espacios de convivencia. Tesistown, el recinto elegido nuevamente como sede, ha sido utilizado para ediciones anteriores por su ubicación fuera del centro de la ciudad.

Los boletos ya están disponibles. El costo en zona general es de mil 280 pesos, mientras que el acceso en zona VIP tiene un precio de mil,890 pesos. La venta se realiza a través de las plataformas oficiales del festival.

