La odontóloga Ana Rosa Pinedo Rivera está presente una vez más en este especial del Día Internacional de la Mujer, ya que día a día pone su granito de arena desde su trinchera para construir un mejor México.

Actualmente es C.E.O de la empresa Alianzas Pinedo dedicada a la salud bucal, es directora general y cofundadora del Colegio Odontológico del Estado de Jalisco, creadora y directora de la clínica Insignia estética dental de apoyo social, es conferencista nacional, conductora del programa Boca Sana, Vida Sana, escritora del libro De profesionista a empresario, colaboradora en el libro Economía Infalible y está escribiendo el libro El secreto está en tu boca.

Su sueño profesional es “seguir transformando la odontología y la educación en México, formando profesionales exitosos, generando nuevas iniciativas en salud bucal en beneficio de los sectores más vulnerables así como motivar a más profesionistas a transformarse en empresarios exitosos en el ámbito de la salud”.

Ana Rosa Pinedo. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Ana Rosa Pinedo equilibra su profesión y actividades con ser mamá y esposa, por lo que menciona “uno de los desafíos más grandes ha sido enseñarles a mis hijos varones, que una mujer puede ser líder, emprendedora y exitosa sin descuidar su papel como madre y esposa, entendiendo que el rol de la mujer dentro de una familia puede no ser el tradicional, rompiendo estereotipos y mostrándoles que el rol más importante de todos es el trabajo en equipo, buscando que vean el esfuerzo y la disciplina como una motivación y no como una carga”.

Comenta “mi feminidad no está en cómo me veo, aunque disfruto mucho verme femenina; mi feminidad está en cómo me siento: Fuerte, capaz y llena de amor. Me hace sentir femenina ser madre y guiar a mis hijos con valores; ser empresaria y abrir caminos para otras mujeres; ser líder y demostrar que se puede triunfar sin perder la esencia. La feminidad para mí es equilibrio entre la fuerza para construir, la ternura para inspirar y la determinación para transformar”.

Ana Rosa Pinedo. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Y en este Día Internacional de la Mujer, la reconocida odontóloga comparte un motivador mensaje: “A las mujeres que sueñan con emprender, crecer y dejar huella: No esperen el momento perfecto, el momento ya llegó. A las madres que equilibran familia y profesión, que cada sacrificio vale la pena porque estamos formando una nueva generación que entenderá el verdadero valor de la mujer. Y a todas nosotras, que nunca olvidemos que nuestra voz, nuestro trabajo y nuestra esencia son indispensables para construir un mundo mejor. Hoy celebremos, conmemoremos, pero también sigamos avanzando”.

Y agrega que “los sueños se construyen con determinación, pasión y valentía. Nada grande se logra solo, por eso valoro profundamente a mi equipo, mi familia y todas las personas que han sido parte de este camino. ¡Gracias por permitirme compartir mi historia con ustedes!”.

Ana Rosa Pinedo

