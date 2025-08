Así quedó la tabla general en la Leagues Cup tras la jornada 1

Los 36 equipos que participan en la Leagues Cup 2025 ya jugaron su primer partido, y la tabla de clasificación comienza a tomar forma. En un torneo corto, la primera fecha puede ser decisiva, e incluso la diferencia de goles resulta determinante.

Para la tercera edición oficial del torneo entre la Liga MX y la MLS se han conformado seis grupos de seis equipos cada uno, con tres clubes mexicanos y tres estadounidenses por grupo. Cada equipo enfrentará únicamente a los clubes de la liga contraria dentro de su grupo. Sin embargo, el criterio para avanzar a cuartos de final se basa en un comparativo dentro de cada liga: avanzan los cuatro mejores equipos de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS, sin importar su grupo ni los puntos obtenidos por equipos de la liga opuesta.

En las dos primeras fases no habrá partidos entre equipos de la misma liga, lo que mantiene viva la rivalidad entre ligas hasta las etapas finales.

También es importante recordar que en este torneo no hay empates. En caso de igualar en el tiempo reglamentario, cada equipo recibe un punto, y se juega una tanda de penales donde el ganador obtiene un punto adicional.

Cinco equipos mexicanos ganaron en tiempo reglamentario: Tigres, Juárez, Puebla, Necaxa y Pachuca; por ocho de la MLS que hicieron lo propio: Seattle, Portland, Galaxy, Minnesota, Cincinnati, Miami, Colorado y Red Bull de Nueva York. Ellos encabezan la lista de cada liga para disputar los cuartos de final.

La segunda jornada comenzará hoy con los juegos NYC FC vs León (16:00 horas), Columbus Crew vs. Puebla (17:00), Dynamo vs. Mazatlán (18:30), Toluca vs. Montreal (15:00), LAFC vs. Pachuca (20:30) y Tigres vs. San Diego FC (21:00).

Mañana, entre otros juegos, el Atlas enfrentará al Orlando y el América al Minnesota. Ambos equipos buscarán sus primeros puntos en el torneo.

Para el domingo Chivas se medirá con el Charlotte, y Cruz Azul buscará recuperarse de la goleada recibida ayer ante el Seattle cuando enfrente al Galaxy de Los Ángeles en el partido estelar.