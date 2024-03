Mariana Márquez: Construyendo un futuro más justo para las mujeres

Mariana Sofía Márquez es una abogada especializada en derechos humanos y sobre todo en luchar en contra de la violencia hacia las mujeres. Más que un título o cargo, el sueño profesional de Mariana es sentirse satisfecha con lo que hace; seguir apoyando a más mujeres y a más personas en general, sobre todo aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Además, seguir protegiendo a niños en situación de vulnerabilidad en orfanatos.

A propósito del Día de la Mujer, Mariana resalta que “conectar con su esencia femenina” implica no descuidar los pequeños momentos; a pesar de las jornadas largas de trabajo y tener que dividir su tiempo entre el cuidado de la casa y de su hijo, siempre busca cómo cuidar de sí misma en el exterior -desde cómo se viste, cómo cuida su piel- hasta su cuidado interior: meditar, rezar, etc; lo define como pequeños momentos que a veces por falta de tiempo son descuidados, pero constantemente busca ese balance.

Mariana Márquez. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

En el mundo laboral en general, ser mujer implica un esfuerzo extra, así como comenta Mariana en entrevista.

“En cualquier gremio, las mujeres deben poner un esfuerzo extra, pero sobre todo mujeres que maternan. Yo creo que es sumamente complejo que se logre esa igualdad sustantiva que se ha buscado por tanto tiempo porque la carga de la maternidad siempre está presente en la vida de las mujeres, y existe una desigualdad total en los trabajos; hasta que los trabajos no sean más flexibles y reconozcan a las mujeres que maternan, que tienen que estar al cuidado de los niños sobre todo cuando se enferman y no van a la escuela… Hasta que no se reconozcan todas esas mil y un cuestiones yo creo que nunca vamos a lograr esa igualdad o esa flexibilidad para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente”.

Mariana Márquez. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

La trayectoria de Mariana Márquez es un balance entre lo intelectual y su parte creativa. Además de ser abogada, tiene una tienda en línea de vestidos llamada Manier. Desde los cinco años le encanta la moda y había tenido el sueño de incursionar en ese ámbito; sueño que por fin vio realizado hace tres años con el inicio de este emocionante proyecto. El poder ser una abogada que protege a las personas en situación de vulnerabilidad y además desarrollar su parte creativa es algo que la hace sentir completa.

Sin duda la historia de Mariana Márquez es un ejemplo inspirador; demuestra que el empoderamiento de la mujer va más allá de los títulos y cargos, radica en la capacidad de perseguir sus sueños, cuidar de sí misma y contribuir positivamente a la sociedad.

Redes sociales:

Instagram: @mariana.marquez_

Facebook: Mariana Sofía Márquez

MR