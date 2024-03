María Emilia Hernández: Organizadora, inquieta y creativa

María Emilia Hernández es una comunicóloga dedicada desde hace 10 años a las bodas y a los eventos sociales a través de cuatro empresas, que son Bristé Concept Store, donde comercializa vestidos de novia junto con Juan Pablo Partida, Luis Lozano e Inés Razón, We Page que es una empresa de invitaciones digitales, Hologram de audio e iluminación y M al Cubo que organiza eventos petit junto con su hermana.

Se considera una persona con demasiada energía y siempre le ha gustado organizar los eventos, le encanta ir a comprar lo que necesita para los detalles, organizar una boda, coordinar a los proveedores, conocer la historia de tantas parejas y ser parte de ella, ayudar en cualquier etapa desde la invitación hasta la organización. Su sueño profesional no tiene que ver con las bodas, por lo que comenta que “es tener una fundación, obviamente con lo que ahorita trabajo y ahorro me encantaría poder formar esta fundación que tanto quiero, no sé a qué quiero que esté enfocada, pero mi meta profesional es ayudar y aportar algo al mundo, dejar una huella. También crecer mis empresas, que sigan creciendo para seguir generando empleos”.

María Emilia Hernández. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Entre los principales retos que ha enfrentado está abrir la tienda de vestidos de novia, pues jamás imaginó relacionarse con temas de impuestos o aduanas al traer vestidos de Líbano o Ucrania, saber si les va a gustar o no a las clientas, ya que el inventario que adquirió fue a ciegas con una curaduría de más de 300 diseñadores de la feria más grande de novias en Barcelona, España. Mientras que en la organización de las bodas es difícil trabajar con novias, ha pasado que no llegan proveedores o de tener planeado algo y no se logra, entre otros, ya que son muchos detalles que cuidar en ese gran día.

Expresa que “las mujeres aportamos mucho al mundo, tengo muchas mujeres a mi alrededor que me inspiran a ser como ellas en el mundo profesional y personal. Mi meta es ser mamá algún día, he trabajado mucho, sé lo que es estar trabajando hasta las 03:00 de la mañana en una boda, pero también sé que nada se compara con el trabajo de ser mamá y la gran aportación a la sociedad que eso es”.

Resalta que conoce a muchas mujeres muy fregonas’, y que todavía se vive en un mundo que cuesta demostrar como mujer. Al respecto, comenta “yo en el mundo empresarial y laboral me he enfrentado a grandes retos como mujer, ya que volviendo al tema de las aduanas, por poner un ejemplo, conseguir un agente aduanero fue todo un tema porque no me tomaban en serio y pensaban que estaba jugando a la “empresita” y hasta que se metió mi socio nos dieron el seguimiento adecuado. Es bien ‘gacho‘ que todavía piensen que las mujeres lo hacemos por entretenernos o que un negocio no lo tomamos en serio cuando tenemos el ejemplo de muchas mujeres con grandes empresas”.

Las mujeres también podemos aportar mucho al mundo en todos los sentidos. Es horrible vivir en una sociedad en donde algunos hombres se sienten opacados por mujeres fregonas. No somos ni más ni menos, no es ni a favor ni en contra del feminismo o machismo, somos iguales y los dos aportamos mucho, obvio con diferentes roles, pero no se trata de esa lucha de poderes para demostrar quién es mejor. Creo que somos mucho más de lo que demostramos, que valemos por lo que somos y no por lo que hacemos y que vamos mucho más allá de eso”.

Instagram: @emiliahdzl, @.bristebridal, we.page.mx, eme3_eventos

