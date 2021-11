Se acerca el Día de Muertos y con éste se reviven los recuerdos y las anécdotas de aquellos seres queridos que ya no están en este plano terrenal, y se celebra su existencia por medio de un altar, una veladora o alguna otra tradición familiar con la que se recuerde su existencia.

"Cómo curar un corazón roto" celebra 10 años de su creación con una edición de aniversario que posee una hermosa y renovada portada de pasta dura, aunque también se puede encontrar la nueva edición con una portada convencional.

Cómo curar un corazón roto de Editorial Diana, sello de la casa editorial Planeta, se trata del primer libro de la escritora Gaby Pérez Islas, quien es una reconocida tanatóloga, que plasmó su experiencia en éste y da respuesta a las dudas de la mayoría de las personas que atraviesan por una situación de duelo.

La escritora comienza precisamente por este concepto, pues explica claramente en qué consiste un duelo, que no siempre tiene que ser por la muerte de un ser querido, aunque es la causa más común, así como las etapas por las que se atraviesa durante este periodo que puede durar meses o años. Además de incluir pequeñas historias de casos reales, con las que se ejemplifica el dolor del duelo y los motivos que los llevaron a una consulta de tanatología.

Este título es una nueva edición que es casi el mismo libro que hace 10 años, la diferencia es que en esta edición de aniversario hay un capítulo nuevo que es Muertes repentinas por enfermedad, el cual habla específicamente de aquellos que murieron de forma inesperada y sus familiares no tuvieron oportunidad de despedirse, en el que se brindan consejos y rituales para despedirse del ser querido, ejercicios que ayudan a borrar las escenas de dolor y sustituirlas con un cierre lleno de amor. Dicho capítulo surge gracias a la pandemia que aún se vive en el país y en el mundo, pero también aplica para la muerte de seres queridos por accidentes o problemas de salud inesperados o cualquier otra razón, así como consejos para vivir un duelo de pérdida colectiva, pues finalmente la vida hoy es un después de la pandemia, ya que no es la misma.

Y de esta misma manera, Gaby Pérez Islas explica que la vida después de una pérdida nunca vuelve a ser la misma, pero depende de la actitud de cada persona cómo vivirla a partir de ese momento, y su consejo a pesar de que se vea un panorama oscuro, doloroso, es que hay que llenarla de amor.

Cómo curar un corazón roto también toca un tema que es difícil para los adultos, cómo abordar el tema de la muerte con los niños y menciona cuáles son los errores más comunes que se comenten con ellos respecto al tema.

Algo que me sorprendió de este libro, es que las personas no solo estamos en duelo cuando muere un ser querido, sino también cuando no se logran los sueños, cuando se pierde un empleo, una mascota, cuando se cambia de casa, cuando hay un divorcio, una separación o el rompimiento de una relación, el cambio de una situación económica, ante una cirugía, entre otras circunstancias que signifiquen una pérdida, un cambio inesperado o no grato.

Es un libro que hace 10 años ayudó a muchas personas y que hoy sigue colaborando para manejar de manera adecuada ese dolor que se siente ante cualquier pérdida.

Pionero en hablar y explicar la tanatología en México, lleno de amor y de palabras sinceras para dar un nuevo enfoque a la vida, pero sobre todo para darse cuenta que se pueden superar las pérdidas, sin olvidarlas, y a aprender cómo seguir viviendo después de un golpe tan fuerte como es la muerte, Cómo curar un corazón roto es un texto de ideas para sanar la aflicción y la pérdida, para no cargar con esa pesada maleta de duelos no resueltos y resentimientos, que confronta al lector con la tristeza y sana las heridas que marcan la vida. Sin duda, un tanatólogo de cabecera que podrás tener al alcance de tu mano cuando lo necesites.