Libros recomendados: “Dar a sombra” de Berta Mongé

Ideas, recuerdos, preguntas y sueños dan forma a la bitácora con la que la periodista y escritora catalana Berta Mongé, arma los capítulos de este testimonio, su primer libro, que registra el anhelo de ser madre.

Desde la intimidad de su vida cotidiana, luego de cuatro años de vaivén físico y emocional, el resultado es una crónica fragmentada que nos permite conectar con la voz de una mujer que ama y sufre mientras intenta el milagro de gestar vida.

El relato propone un código nuevo que permite exponer los desafíos que enfrentan las mujeres contra el metabolismo, la salud mental e incluso, la opinión sociocultural, en su búsqueda por dar a luz:

“Dar a sombra es un libro valiente, honesto, donde la palabra sustituye al embrión y lo convierte en una hermosa criatura literaria”.

Cuando la reproducción asistida no consigue generar el latido deseado, lo frustra con su luz artificial, invade los rincones de lo cotidiano con ilusiones postergadas. Cuatro años de incertidumbre y dolor han servido, sin embargo, como fuerza de inspiración creadora para elaborar esta bitácora emocional sin artificios.

“La introspección y la observación de lo casi imperceptible tejen este recorrido vital, una telaraña de fracasos que malogra la realidad anhelada, en manos del destino”.

LA ENTREVISTA

¿De dónde surgió este libro?

“Dar a sombra surge de muchísimas ganas de dar a luz y no conseguirlo. De tantas ganas al final te acabas creando una expresión de que te está pasando algo intangible, y es de donde un día me doy cuenta que estoy dando a sombra. Este es mi primer libro y trata sobre mi experiencia a lo largo de casi cuatro años de perseguir el sueño de ser mamá y no conseguirlo, recurriendo a la reproducción asistida, en este caso ocho, para lograrlo. Fui escribiendo de manera de diario, para mí, no pensando en un lector, este libro es el compendio de textos que fui acumulando”.

¿De dónde se origina tu profundo deseo de ser madre?

“No lo sé, y no dejé de preguntármelo porque cuando llevas tanto tiempo luchando contra algo y te topas con una pared, golpes y golpes, lo más normal es que digas me retiro de esta película y no me pasaba, algo dentro me decía que siguiera, me proyectaba en esa imagen, yo adoro a los niños, a mis sobrinos, pero así que digas por qué, no lo sé, y creo que no tendré la respuesta nunca”.

¿Hablabas de estos sentimientos con alguien?

“Yo sí compartí lo que me estaba pasando, soy bastante expresiva, me gusta hablar de las cosas que me pasan y además me ayuda, en ese momento necesitaba hablar con quienes me estaban acompañado en esta batalla, mi pareja, mi mamá, hermanos, el psicólogo, pero tenía momentos en que pensaba, de éste no cuento nada; uno mismo se da cuenta de que hablar es incómodo y la escritura fue un gran aliado. A veces es complicado y como externo puedo pensar desde fuera, es mejor mantener distancia si la otra persona no te está contando la historia”.

¿Algo sanó en ti al escribir este libro?

“Sanar no lo sé, pero llenó un deseo que había tenido durante muchísimos años de materializar mi escritura, dicen que parir un libro es como parir un hijo, pero la ilusión que me hizo el objeto entre mis manos fue increíble. Me alegró, me llenó de orgullo, decir por fin algo que siempre he querido hacer y cerrar, lo he conseguido”.

¿Cómo fue la llegada de Bruno a tu vida?

“El libro lo acabé después del séptimo proceso fallido y cuando terminó, yo estaba muy desgastada, dije aquí cierra todo y a los cuatro meses me quedaba un poco de energía para un intento más, en el octavo, fue cuando quedé embarazada de mi hijo y ahora soy mamá de Bruno, un cachorro de dos años. Fue un capítulo difícil, largo y tedioso, pero la recompensa fue maravillosa y lo volvería a vivir mil veces más”.

¿Cómo te sientes ahora?

“Me hubiera imaginado otro tipo de familia con más hijos, pero la vida en estos últimos años es que lo que uno se imagina es muy distinto a lo que es y lo que es la realidad, lo otro es una fantasía, agradezco a la vida la realidad que tengo y me siento súper feliz con mi hijo. Abrazo a la maternidad y para mí ha sido un regalo”.

¿Cómo ha sido la respuesta de los lectores?

“La respuesta ha sido muy bonita, para entender el sentimiento de una mujer que está pasando por algo así, es un libro de abertura total, porque no tenía una intención inicial de publicar, con un toque honesto. Incluso lectores hombres, que no son papás y han podido disfrutar entendiendo una mentalidad que está llena de complejos, entendiendo una serie de sensaciones sobre el proceso de la maternidad”.

+ de Berta Mongé (Barcelona, 1979)

Estudió periodismo y literatura. Vinculada desde hace años al mundo editorial, actualmente es directora de Arte en Malpaso y Cia. El libro se puede encontrar en la web de la editorial, en las redes de grandes librerías.

