Julio 2021: Recordamos los eventos de la sociedad tapatía el séptimo mes del año

Te presentamos dentro del Anuario 2021, los eventos más destacados, publicados en la revista GENTE BIEN JALISCO durante el año que está por terminar.

Graduación Alpes San Javier

Después de un año muy difícil en el que vivieron su último año de prepa en línea, las graduads de Alpes San Javier lograron festejar de manera presencial el cierre de esta etapa tan importante.

Graduación Instituto de Ciencias

Después de un año y medio muy complicado en el que terminaron la preparatoria de manera online, la generación 2021 del Instituto de Ciencias se graduó y festejó en grande al ritmo de "You'll Be In My Heart" de Phill Collins.

Graduación American School

Felices por volverse a ver, los 86 graduados del American School Foundation of Guadalajara celebraron en grande el cierre de una etapa.

Graduación Liceo del Valle

Los 85 graduados del Colegio Liceo del Valle celebraron que terminó una de las etapas más importantes de su vida. Festejaron en grande este triunfo acompañados de su familia y amigos.

Graduación Cumbres San Javier

Los graduados de la preparatoria Cumbres San Javier celebraron en grande el cierre de esta importante etapa.

