Para Paulina Echeverri cocinar es un acto terapéutico. Es su manera de meterse y envolverse en su propio mundo, un mundo dulce y lleno de creatividad con Eloise Baked Goods. Ella se define como una mujer detallista, ambiciosa y empática, pero también emprendedora y en esta entrevista nos habla sobre un proyecto que se desarrolló desde su propia cocina.



¿Cuándo comenzó gusto por la cocina, especialmente por los postres?

“Desde chiquita cocinaba, me acuerdo que una Navidad pedí un hornito de Mi Alegría y gozaba hacer pastelitos, siempre he sido muy dulcera entonces siempre tuve más inclinación a los postres”.

GENTE BIEN JALISCO/ M. Rached

¿Cómo desarrollaste este proyecto?

“Nació un poquito sin querer, regresé de un diplomado en enero antes de la pandemia y mis planes eran ahorrar para irme a cualquier parte del mundo, con covid esos planes pasaron a segundo plano y al no estar estudiando carrera ni nada empecé a hacer galletas en mi casa y a venderlas, pero sin mucho plan a futuro y de repente me empezaron a hacer pedidos personas que no conocía y después de pensarlo mucho fui armando la marca, una cosa llevó a la otra y hoy está Eloise donde muchos lo conocen”.



¿Quién es parte de tu equipo?

“Tengo un equipo que el día de hoy me enorgullece muchísimo, somos 12 conmigo de cabeza, cada uno aporta muchísimo tanto al equipo como tal como a Eloise como negocio, ha sido muy bonito ver a mi gente crecer conmigo y con el proyecto”.



¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado?

“Crecer de una manera tan espontánea; implica estructura y aprendizaje que nadie te enseña y que no sucede de la noche a la mañana, muchas cosas se aprenden sobre la marcha y necesitas a gente capaz de subirse al barco contigo y que sepan más del tema que tú. Hacer un equipo unido con un enfoque más humano o psicológico, sin duda ha sido un reto constante pero muy fructífero”.

GENTE BIEN JALISCO/ M. Rached



¿Qué te inspira al cocinar?

“Desconectarme de todo, cuando hay demasiadas cosas en mi cabeza cocinar hace que todo se acomode, es como si el mundo se pausara un ratito y tuvieras el control completo en tus manos, te hace conectar por completo contigo, un poquito como mindfullness me ayuda a que mi creatividad retome rumbo”.



Admiras a: “Marisa Lazo, muy cliché pero se me hace una persona muy completa y creo que de esas hay pocas”.



Compártenos el top 5 de tus postres:

“En general me encantan las galletas por el tema de la variedad y poder probar de todo. De mis favoritas sin duda es red velvet, eloise cuando quiero algo más chocolatoso, pumpkin spice en esta temporada me encanta por lo cozy, el pastel de chocolate de Marisa, puedo comerme el betún a cucharadas, también, igual todo lo que es panadería ya sean croissants, conchas, un buen baguette, no es tanto postre pero me fascina”.



¿Dónde podemos conocer (y probar) tu propuesta?

“¡En tienda! Ubicada en Montevideo 2984-5, es nuestra única sucursal”.

Nombre completo: Paulina Echeverri.

Edad: 26 años.

Profesión: Repostera.

Redes sociales: @eloisebakedgoods

GENTE BIEN JALISCO/ M. Rached

Las 15 de Eloise

Drink: Dirty chai/very dirty vodka martini.

Mascota: Bono y Benito.

Color: Verde.

Platillo: Cualquier pasta con salsa de tomate.

Postre favorito: Cualquier galleta bien hecha.

Libro en tu buró: The untethered soul.

Pasión: La naturaleza, fotos de paisajes, cocinar, ver el cielo.

No sales sin: Lip en la bolsa.

Tu lugar favorito: NYC.

Café o te: Café.

Dulce o salado: Dulce siempre.

Blanco o negro: Blanco.

Viaje: El año pasado me fui todo noviembre a Nyc, fue delicioso y más en esa época del año y a Vail con mis amigas, también en ésta época donde los árboles se pintan de colores, se gozó.

App: Instagram.

Tus básicos en la cocina: Miserable con mango de madera, globo, tabla de madera y una Kitchen Aid.