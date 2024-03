Julieta Angulo: Avanza con paso firme por la igualdad e inclusión

Julieta Angulo es la presidenta del Consejo Empresarial de Jalisco CEMJAL, y parte de su agenda desde un inicio ha sido incidir en las pequeñas y medianas empresas al visibilizar la fuerza laboral femenina, que tiene un impacto tan grande en la economía del estado y del país. Es un Consejo de hombres y mujeres que lucha por la igualdad caminando en conjunto para encontrar puntos de acuerdo y construir puentes e ir sensibilizando las necesidades que tienen las mujeres dentro de la fuerza laboral y también como empresarias.

¿Cuál ha sido el mayor reto?

“Reeducarnos en que la igualdad es un tema de derechos humanos, que no debe de existir diferencias por el género; también solicitamos erradicar la brecha salarial, insistir en que falta equidad. Porque dicen que no hay mujeres capacitadas, pero sí las hay, lo que no hay en ocasiones son áreas de oportunidad. También lo que he promovido en las empresas es currículum ciego, que no sepas si es hombre o mujer, tú contratas tu personal por sus estudios, capacidades y experiencias. Poco a poco vamos avanzando”.

¿Qué iniciativas se han sumado?

“Otra de las cosas que he impulsado con un grupo de mujeres, porque también pertenezco a la Comisión de Mujeres Empresarias de Industriales Jalisco, incentivar la creación de protocolos de prevención, concientización, sanción y erradicación de las violencias, no sólo de género, sino que existan dentro de las cámaras y consejos empresariales estos protocolos, reglamentos y un comité evaluador para prevenir cómo sancionar y erradicar cuando existen violencias de todo tipo”.

Compártenos tus logros:

“En el 2022 logramos que por ley se erradique la brecha salarial, ha sido un logro muy grande, está ya en la ley y ahora falta que sea evaluado, que exista inspección para que se cumplan y esto me hizo acreedora al Reconocimiento Hermila Galindo 2022, al impulsar esta iniciativa de erradicar esta brecha salarial, otorgado por el Congreso del Estado”.

¿Cómo logras un equilibrio entre tu vida personal y laboral?

“Que tus hijos vayan creciendo y vean que tienen una mamá que lo único que hace es ejercer los derechos que les corresponden. Estoy muy orgullosa, tengo cuatro hijos y una nieta. Estudié Consultoría Familiar y después de tener a mis tres hijos comencé a trabajar. En el momento que empiezas a ganar tu propio dinero sientes una satisfacción tan grande, pero ahí también conocí la brecha salarial”.

Frase: “La mejor escuela es la vida, te vas haciendo de herramientas y armas necesarias para crecer”.

Julieta Angulo. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Instagram:

@julietaangulom

MR