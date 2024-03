Jany Gómez: Un compromiso lleno de amor

Alejandra Gómez, conocida como “Jany” Gómez, dirige la asociación Síndrome de Down Jalisco, A.C., al lado de un grupo de maravillosas mujeres mamás, compañeras y fundadoras de la asociación, en la que todas trabajan en conjunto por esta causa desde hace siete años. Asimismo es ama de casa, mamá de tres hijos y esposa.

El principal reto que ha enfrentado con el Síndrome de Down ha sido el romper los mitos sobre las posibilidades de desarrollo que pueden lograr, la falta de oportunidades de inclusión en las escuelas y de integrarse a una vida social y laboral, entonces el reto “es concientizar a la sociedad de que las personas con esta condición logren un mejor desarrollo, requieren de muchos apoyos a lo largo de su vida, porque es algo que no se acaba, desde el momento del nacimiento tienes que estar capacitándote constantemente como papás, ofreciendo a tu hijo las herramientas que requieren con terapias o apoyos especiales, y al mismo tiempo disfrutarlo como un hijo más”.

Jany Gómez. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Más que un sueño profesional tengo un sueño como mamá de un hijo con Síndrome de Down, donde quisiera que todas las personas con Síndrome de Down tuvieran las mismas oportunidades de aprendizaje, de desarrollo, de oportunidades que ha tenido mi hijo, por lo tanto, me he enfocado a la asociación donde nuestro objetivo es apoyar a la mayor cantidad de familias de esta comunidad, acogiéndolas, dándoles la noticia de una manera más realista en el sentido de las posibilidades que pueden tener sus hijos, de cómo pueden trabajar en la vida cotidiana y las herramientas que pueden desarrollar para apoyar a sus hijos a lo largo de su vida”.

¿Cuál es el mayor reto que has enfrenado como mujer?

“Es llegar al equilibrio entre poder disfrutar a mi familia, a mis papás que ya son mayores y requieren de muchos apoyos, el equilibrio en seguir dando de mí, mi tiempo para toda esta labor que me llena mucho el alma, pero sin descuidar lo otro, en esta etapa de mi vida ya con la edad de mis hijos adultos, poder disfrutar a mi esposo, esto es lo más importante para mí, llegar al equilibrio para poderle dar a cada uno el tiempo que se requiere”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Me gusta mucho bailar, hace ejercicio, arreglarme, en realidad trato de no descuidarme para sentirme bien, me gusta muchísimo el baile, recibir e invitar a mis amigos como familia, me encanta atender a las personas, el arreglar una mesa, poner flores y arreglar las cosas bonito”.

¿Hay algo que quieras resaltar de manera profesional o personal?

“Sólo quisiera invitar a toda la comunidad en general a que den un poco de ellos mismos a los demás, que volteen a vernos porque sé que todas las personas tenemos muchísimo que dar, a veces no encontramos ni el lugar ni el momento, por lo tanto, los invito a que nos apoyen y puedan conocer la asociación, sé que se sentirán muy contentos y orgullosos de ser parte de ella”.

Web: sindromededownjalisco.org

Facebook: Síndrome de Down Jalisco A.C.

Instagram: @sindromedownjaliscoac