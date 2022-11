Harry Styles: El encanto del chico inglés en su Love on Tour

Había fans que con ilusión guardaron su boleto por tres años, mismo tiempo en el que planearon el outfit adecuado para presentarse el 20 de noviembre de 2022 en la Arena VFG, que desde temprano, cerca de las 3:00 de la tarde, ya se veía movimiento y en el camino, era fácil descubrir quiénes iban al concierto de Harry Styles, destacaban las estolas de plumas de todos colores, que caían suavemente por los alrededores; sombreros, chalecos decorados con barbas y brillos; overoles estampado de corazones, vestidos de tul, el suéter tejido de cuadros de colores que es emblemático de Harry y que estuvo de venta no sólo por la marca que usó el artista, sino también en Instagram a un precio que llegó a superar los dos mil pesos.

Foto: AA

Evidentemente el outfit es un punto importante para los fans de Harry Styles, que superaba por mucho al público femenino, jovencitas que iban emocionadas luciendo sus outfits, plataformas, vestidos de tul, botas y algunas lloraban en búsqueda de boletos portando cartulinas y otras más estaban formadas en taquilla esperando encontrar una oportunidad, que para muchas nunca llegó.

Foto: AA

Al paso de las horas, aquella tarde soleada en la Arena VFG se fue convirtiendo en una noche con largas filas para los accesos, pero no fue sólo eso, muchos padres de familia permanecieron afuera, esperando a sus chic@s hasta el término del concierto, esto debido al tráfico del lugar y esperaban pacientes a que sus hij@s pasaran ese momento increíble con Harry Styles.

El público fue tomando sus asientos porque el concierto fue “sold out”, así que poco a poco se fueron llenando los espacios y aunque en la zona general estuvo relajada, la Arena VFG lució llena y aunque faltaba un poco para comenzar, se sentía la buena energía y algunos decidieron jugar a saltar "la cuerda" con una boa gigante de plumas mientras esperaban, haciendo participar a los que se encontraban en los alrededores con aplausos, ánimo y gritos. Había caritas felices, emocionadas, niñas ensayando coreografías, preparando sus carteles, todo era felicidad. ¡Por fin iban a verlo y tan sólo faltaban unos minutos!

Foto: AA

El invitado especial fue Koffee, agrupación jamaiquina que animó los primeros minutos de este concierto porque ya se acercaba el momento tan esperado por el que tod@s se encontraban ahí.

La iluminación del escenario anunció la llegada de Harry Styles, escuchándose las primeras notas, hasta que salió con su cabello alborotado y su sonrisa, llevaba puesta una playera a rayas blancas y rojas, con su pantalón de vinilo color café, con el que bailó por todo el escenario, y recibido entre gritos y aplausos, el primer tema de la noche fue Sushi, seguido de Golden y Adore you, momentos en que la euforia ya se había apoderado de los fans que cantaban sin parar, gritaban, lloraban y no dejaban de llamar a Harry como si no hubiera un mañana.

Foto: AA

Verlo interactuar con sus fans fue uno de los grandes momentos, sonriendo, acercándose, preguntándoles sobre ellas, como cuando le habló a una de ellas, “Miriam”, a quién también le cantó Happy Birthday, invitando a todo el público a seguirlo. Agradeció a México, agradeció a las fans, presentó con orgullo a su banda, brincó en el escenario, bailó, es Harry, tan sólo un chico que quiere disfrutar y cantar su música, contagiando su alegría, proyectándolo a cada momento y robándose el amor de todos sus fans, pero por si fuera poco, llevaba consigo la bandera de México, la mostraba con orgullo, la puso en sus hombros, en su espalda, y después retomaba a mostrarla y decir: Gracias Guadalajara.

Foto: AA

Temas como Daylight, Cinema, Keep Driving y She, siguieron como parte de esta noche mágica que parecía detener el tiempo porque cada canción era un sube y baja de emociones, verlo recorrer el escenario desataba gritos y además, cientos de celulares iluminaban la Arena VFG - a los que había que esquivar para poder ver cantar a Harry, convirtiéndolas en pequeñas luciérnagas que creaban la atmósfera perfecta para este sueño musical.

Foto: AA

Las emociones siguieron con Matilda, Lights up, Satellite, Canyon Moon, TPWK y Beautiful, Late Night, Love of my life y los gritos se escucharon al máximo con Watermelon sugar, en el que ya comenzó a despedirse, pero muchos sabían que cerca del final estaban los temas favoritos, que lo hicieron volver al escenario, primero con Sign of the times, para seguir con el alucinante As it was, que puso a todos a bailar y a brincar sin parar, pero quizá el tema que no contaban era el de Kiwi, cuando estaba en la agrupación de One Direction -sin duda integrante el favorito- trayendo la locura a este escenario, sabiendo que ahora sí se anunciaba el final de una noche dorada que llenó de magia cada rincón de la Arena VFG. El Love en Tour continuará conquistando corazones en Monterrey y posteriormente Ciudad de México. ¡Eres grande Harry!

AA