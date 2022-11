Harry Styles es el artista británico más rico; a esto asciende su fortuna

El 2022 ha sido un gran año para el cantante Harry Styles, no sólo se posicionó como uno de los fenómenos musicales más grandes gracias a su álbum "Harry's House", también ha logrado cierta fama como actor por sus papeles en la cintas "Don't Worry Darling" y "My Policeman".

Como era de esperarse este éxito se vio reflejado en sus cuentas bancarias, y es que no sólo se embolsó cantidades millonarias por sus trabajos, sino que ha sido nombrado como el artista británico más rico de 30 años o menos. Styles se posicionó en el número uno del Heat Rich's List, un listado que se hace año con año para reconocer a las celebridades de esta nación.

En 2021, este lugar lo ocupaba el cantante Ed Sheeran con una nada despreciable fortuna de 236 millones de libras esterlinas, alrededor de 5 mil millones de pesos mexicanos, pero ahora que rebasó la edad límite, el intérprete de "Adore You" ha ocupado su lugar. Aunque el dinero de Styles no es tan impresionante como el de Sheeran, el exintegrante de One Direction debutó en la lista con 116 millones de libras, algo así como 2 mil 600 millones de pesos mexicanos, cifra que continúa creciendo.

El novio de Olivia Wilde logró superar a grandes estrellas como Dua Lipa, quien se quedó con el segundo lugar, Sam Smith y Tom Holland, quienes ocupan el lugar 8 y el 17 respectivamente.

FS