Gabriela Alvarado: Pasión por contar historia

Gabriela se enamoró del cine y de historias que valgan la pena. Es productora, hace comerciales de televisión, películas y documentales. Trabajó en una casa productora durante ocho años y desde hace cinco abrió su propia productora llamada Elena Cinema. En el 2015 estuvo nominada a un Grammy por un videoclip de Porter y ahora es parte del jurado.

¿Siempre te visualizaste así?

“Sí, estudié Ciencias de la Comunicación en el ITESO hace muchos años, siempre me imaginé produciendo, pero no sabía que era cine hacia donde iba y me fui involucrando”.

¿Cómo ha sido la experiencia?

“Es un proceso sumamente enriquecedor porque trabajo con gente diferente en cada proyecto, conozco a muchas personas, lugares, historias, te hace ser más sensible, honesta, estar en el presente y valorar lo que tenemos porque me toca de todo, algunas del 8 de marzo, de desaparecidos, de mujeres que no encuentran a sus hijos, manejarlo con mucho tacto, con mucho amor y respeto a lo que haces”.

Gabriela Alvarado. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Hay algún proyecto en puerta?

“Ahorita estoy escribiendo una película con un director, en el que estamos hablando mucho sobre la conciencia humana, nos falta mucho trabajo. Hacemos obras propias y por encargo”.

¿Qué tan demandante es tu trabajo?

“Mucho, porque un minuto que se proyecta pueden ser dos meses de trabajo, depende el proyecto, es mucho esfuerzo, pasión, disciplina, si no te quedas en el camino. La mayoría de los que nos dedicamos a esto es porque nos apasiona”.

¿Por qué se llama Elena Cinema?

“Soy muy emocional, Elena significa luz, la mujer más hermosa y es una empresa liderada por una mujer que está rodeado de hombres. Tengo un gran equipo que además de ser profesional es sumamente humano”.

¿Cómo equilibras lo personal y laboral?

“Es un balance buscar el equilibrio y regresar a tu centro, trabajo mucho en meditaciones, terapias, buscar cómo estar bien por dentro; muchos viajes he dejado, familiares o eventos, pero también he aprendido a decir que no; si de pronto tengo un compromiso muy importante para mí ya me siento con la capacidad de dejarlo, antes no lo hacía, pero estoy en proceso de aprender”.

