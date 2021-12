Nicole Fuentes escribe el libro Descubre tu propósito, a ti ¿qué te mueve? de Editorial Urano, que presentó en el marco de la FIL 2021. Un título que surge por experiencia propia de la autora, al darse cuenta que en un momento de su vida que estaba tomando decisiones desde un lugar de miedo y cuando alguien le preguntó que si podía articular una frase con la razón por la que se levanta cada mañana. Por lo que el camino la llevó al tema de propósito de vida y las herramientas para definirlo y practicarlo. El resultado de cinco años de investigación y compilación de material, se ve concretado en este título que escribió durante ocho o nueve meses.

Su interés por la felicidad y el bienestar surge al graduarse de la carrera de Economía, al dedicarle un año de tesis al tema de la felicidad, algo que le apasionó y desde entonces se dedica a él. El reto de Descubre tu propósito, a ti ¿qué te mueve? Fue encontrar la disciplina y el espacio para ponerse a escribir. El mensaje principal del libro es que los lectores identifiquen su propósito de vida, darle vida a su propósito, aceptar que las cosas no son como uno quiere y aceptar la responsabilidad de poner el remedio, además de poner en práctica las herramientas necesarias y trabajar en su propio bienestar, sin esperar a que llegue el momento adecuado, sino atreverse a hacerlo a pesar del miedo.

Lo que más le gusta de escribir es todo lo que aprende en el proceso, ordenar sus sentimientos y emociones, ponerle nombre con palabras y que los lectores se conecten con lo que Nicole Fuentes escribe.

¿Cómo puedes ayudar a tus lectores a través de todo lo que haces?

“Finalmente la economía es una ciencia social, creo que a veces llegamos a donde es nuestro lugar correcto con desviaciones, me gusta pensar que pasé por la economía y algo me dio para traerme acá. Si yo tuviera que describir mi propósito de vida, si tuviera que ponerlo en una frase es “ayudar a las personas a aprender a vivir más felices y alcanzar su mejor versión”, y si yo esa frase la traduzco en una pregunta ¿cómo puedo ayudar a las personas a vivir más felices?, entonces aparecen los cómos, y por eso doy una clase en la universidad de psicología positiva, donde los ‘chavos’ aprenden herramientas, hábitos y conductas asociados con desarrollar la habilidad de la felicidad; por eso, tengo un podcast, tengo un blog y escribo libros, porque esa es la manera en la que yo le doy vida a mi propósito”.

¿A quién está dirigido este libro?

“A personas que no pueden articular cuál es la razón por la que se levantan cada mañana, que a lo mejor despiertan a media noche pensando ‘tiene que haber algo más para mi’, o que se preguntan ¿esto es lo único que hay para mi en la vida?, tiene que ver con no querer morir con tu música dentro, para personas que quieren deshacerse de su colección de hubieras, que viven con arrepentimientos, pero que aún tienen tiempo; está escrito también para personas que no saben que esa irritabilidad que sienten o ese mal humor, o ese cansancio crónico, o sensación de apatía, puede ser el resultado de no tener un propósito definido y dónde llevarlo a la acción, para personas que tienen sueños por cumplir, pero que están paralizados por el miedo, para personas que quieren hacer una contribución al mundo, que quieren conectarse con algo más grande y no saben por dónde empezar”.

¿Cuál fue tu aprendizaje personal al escribir este libro?

“A ponerle nombre a lo que a mi, en particular, me da miedo, a identificar cuáles eran los obstáculos, descubrí cuáles son mis fortalezas, qué es lo que verdaderamente me gusta, pero sobre todo, que el aprendizaje más grande es que no basta con saberlo, sino practicarlo, hay que poner en práctica todo lo que aprendiste y cuando te cambian las reglas del juego, tienes que volver a ir hacia donde están tus fortalezas, lo que te gusta y cómo lo puedes trasladar a esa nueva situación, entonces aprendí que este es un proceso en movimiento, no es algo que haces una vez y termina, es algo que haces todos los días”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“De alguna manera, ya lo estoy haciendo, mi sueño era ser escritora, ya tengo dos libros publicados, me encantaría dar una conferencia en Ted. A mi me encanta andar en bicicleta, entonces si yo pudiera hacer lo que hago de compartir estas herramientas, pero ahora haciéndolo en mi bicicleta por el mundo, sería ‘wao’, me encantaría ir a diferentes lugares a compartir estas herramientas”.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

“Soy consultora en psicología positiva y ayudo a las organizaciones a llevar herramientas que las personas pueden incorporar a su vida diaria para tener vidas más plenas y felices, entonces muchos talleres y entrenamientos que van alrededor del contenido del libro y recorrer este modelo para que las personas puedan definir su propio propósito al igual que la organización. Hago conferencias, soy maestra de la Universidad de Monterrey, también tengo una práctica de coaching de vida”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que no se esperen, que no dejen que la vida pase esperando que sea el momento ideal para ser feliz, o el momento ideal para empezar a vivir la vida que quieres, la vida pasa muy rápido, y a mi me movió saber que uno de los arrepentimientos más comunes que tiene la gente que sabe que va a morir es no haber vivido la vida que querían para ellos, sino la vida que alguien más esperaba de ellos, entonces no esperar a que llegue ese momento en el que se nos terminaron los minutos y no fuimos la persona que queríamos ser o no tuvimos la vida que queríamos tener. Hay herramientas para lograrlo, mucha literatura y cosas que podemos llevar a la práctica cada día, porque no tienen que ser al 100%, con el 1% cada día para acercarnos a la vida que queremos tener, es hacer la ‘chamba’, es hacerlo con intención”.

Los favoritos de Nicole Fuentes

Novela/Libro: “Tengo muchos libros favoritos, en el tema de psicología positiva el autora que más ha trascendido en mi es Brené Brown, autora de El poder de la vulnerabilidad, es una autora que me ha influenciado mucho mi trabajo”.

Personaje: “Me gustan mucho los libros de realismo mágico, entonces los personajes que crean estos autores me gustan mucho”.

Escritor: “Me encanta como escribe Gabriel García Márquez, Brené Brown, Elizabeth Gilbert, Maita Beck, Elena Garro”.

Género: “Realismo mágico”.

Espacio para escribir: “Siempre será un lugar al aire libre, rodeado de verde, me gusta escribir frente al mar, en la montaña, me gusta mucho subirme a la bicicleta con una libreta y escribo en un rincón que tengo, ahí es donde llegan mis ideas y donde escribo, y al final, para darles forma tiene que ser un lugar en silencio y estando sola”.

