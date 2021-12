Carlos Vázquez Moreno “Tibu” es un conocido músico, quien fuera mánager de más de una decena de artistas importantes de España, quien ingresó a prisión por un delito societario en 2015. Hoy da a conocer su libro Memorias de un mánager en la FIL 2021, en el que plasma su experiencia en un título, que surgió originalmente como un diario en prisión como una terapia, al mostrarlo a sus seres queridos, lo convencieron de que buscará una editorial y encontró a Malpaso, una editorial mexicana, que pensó era española. Al entregar su manuscrito comenzó la pandemia y se quedó un año congelada, hasta que le habló el director de la editorial y le dijo que lo publicarán así, sin editar, ni corregir. Se publicó en España donde ha sido un éxito, razón por la que habrá un segundo libro en 2022, como una biografía profunda del autor.

"Memorias de un mánager" de Editorial Malpaso se escribió en circunstancias hostiles y se terminó poco antes de la pandemia, el proceso duró alrededor de cuatro años y el mayor reto para “Tibu” fue ser sincero, pues su intención es ser crudo en sus letras al plasmar sus sentimientos, por lo que también alterna cada relato con sus vivencias en prisión. Su mayor aprendizaje que le dejó este título fue que quiere seguir en el mundo de la música, pero desde un ángulo más tranquilo y pausado.

Este texto está dirigido al público curioso por saber qué ocurre detrás de la carrera de un artista, de todo el equipo de trabajo que hay para que la magia del escenario suceda, además de aquellos interesados en la labor de un mánager, personas de la música y de la industria.

¿Por qué titular cada capítulo como pincelada?

“Porque cayó en mis manos un libro japonés que habla de una antigua tradición japonesa, las antiguas cerámicas japonesas en lo primero que las fabricaban era en color negro, y a partir del color negro, le iban pintando colores para sacar color a la negritud, aportarle color, brillo y todo, entonces yo estaba viendo eso en prisión, lo que yo tenía delante mío era un muro negro que era la propia prisión y mi propia vida, entonces me empeñé en darle un poquito de luz. En cada capítulo terminó pintando con una hipotética raya de algún dibujo, que al final se acaba convirtiendo en un bajo, que es el instrumento que yo he tocado”.

¿Cómo definirías hoy a Carlos Vázquez Moreno?

“Como alguien que vivió su vida a su manera, nunca me planteé vivir de una forma estándar porque desde niño siempre he tenido la idea de que la vida es una y hay que vivirla, entonces siempre soñé con hacer lo que luego hice, sabía que no quería que mi vida fuera un aburrimiento. Carlos Vázquez es una persona curiosa, un aprendiz de todo y ese continúo aprendizaje me ha llevado a conocer muchas cosas, sitios, gente, a adorar México por encima de todo, y ahora lo que soy, es una persona mucho más tranquila, sosegada, ahora estoy en un ángulo maravilloso que tuvo la misma razón que cuando yo tenía 20 años, que hoy disfruta mucho del día a día, que me apetece más tomar el sol y dar paseos”.

¿Qué es lo que más valoras?

“Tener esa libertad de poder valorar determinadas cosas, que no necesariamente se necesita dinero para disfrutar de ellas”.

¿Qué proyectos tienes?

“De momento meterme en una gira, después de muchos años, he conseguido juntar a dos cantautores que son históricos en España que son Pedro Guerra y Javier Álvarez, arrancamos de gira en marzo. Quiero estar en el mundo de la música, no sé si como mánager otra vez; estoy valorando la posibilidad de poder hacer cursos on line sobre management para las nuevas generaciones; ver crecer a mi nieto, el primero y estoy encantado; y de alguna manera me gustaría volver a la música en activo como músico y es algo en lo que ahora estoy trabajando, pero sin prisas”.

En este momento ¿cuál sería su sueño profesional?

“Sinceramente me encantaría descubrir un talento de cero y trabajarlo desde cero, que es lo que he hecho toda mi vida, es lo que más disfruto, lo estoy buscando ansiosamente, pero no descarto que aparezca”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Del libro, que quien lo lea va a disfrutar mucho de algo que no puede leer en otros libros, son situaciones muy singulares, y sobre todo, dar las gracias enormemente a mi editorial, es algo lisérgico estar en la FIL, yo no sabía que esto existía, entonces verme yo aquí, que vengo de la otra parte del mundo, me siento como en un sueño y quiero agradecer mucho eso al público mexicano y al país en sí. Y ¡Viva México!”.

Los favoritos de Carlos Vázquez Moreno “Tibu”

Novela/Libro: “Meditaciones de Marco Aurelio, me parece una enseñanza, es mi libro de cabecera, muchas veces que estoy mal, hundido, deprimido, lo abro al azar y siempre hay una frase que no está mal, me gusta mucho la filosofía, leo a Marco Aurelio, a Séneca, a los griegos que me parecen de total actualidad, también leo filosofía moderna e historia”.

Escritor: “Posiblemente Mario Vargas Llosa”.

Personaje: “Elvis Presley”.

Género: “El jazz”.

Espacio para escribir: “Cualquier espacio que esté frente a la naturaleza, el campo, lo que sea, y en el que pueda tener música de fondo y estar solo”.

