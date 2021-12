El escritor de origen peruano Diego Trelles Paz se presentó en la FIL 2021 con su libro La procesión infinita de Editorial Anagrama, es la segunda novela que forma parte de una trilogía de violencia política en Perú, que comenzó con el primer libro Bioy (2012) que dio a conocer al también periodista, profesor universitario y promotor cultural de manera internacional. "La procesión infinita" tiene algo biográfico, ya que habla de la violencia política desde 1980 hasta el presente en Perú, pues el autor vivió de niño la época de la guerra civil y creció en la dictadura, dejando en él una huella de esta violencia.

Diego Trelles Paz. GENTE BIEN • JORGE SOLTERO.

Considera que sus novelas tienen muchos retos técnicos, porque son complejas con muchos personajes, voces y situaciones, la cual tardó alrededor de dos años en escribirla. Se siente un artesano de la literatura y una ventana de oportunidad. Su sueño es escribir una novela que sobreviva, que en un futuro lejano alguien lea un libro de su autoría y diga ‘gracias por haber escrito esto’. El siguiente libro de la trilogía está por terminarlo, pero además ya escribe una novela desarrollada en el presente actual, con muchos personajes, que va narrando la historia de cada uno. Es un hombre inquieto, por lo que hace labor cultural y tiene distintos proyectos relacionados con la literatura.

Se siente contento de estar en México, donde ha hecho amigos libreros y escritores, es un honor estar en Guadalajara y ser parte de la delegación del Perú.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“He sido muchas cosas, he sido profesor universitario, periodista, promotor cultural, he hecho cine, soy muy inquieto, pero en la literatura para mí el sueño más importante es escribir una novela que yo diga esto me va a sobrevivir”.

¿Cuál es tu siguiente libro?

“Es una novela ubicada en el presente, un presente raro, de pandemia, en la que la realidad hace que los personajes tengan mascarilla, entonces es una novela que sale de los causes de las anteriores. Yo no soy un escritor realista, me siento un escritor que tiene momentos que no son realistas en sus novelas. Está inspirada, en el modelo de una novela que me gustó mucho, que se llama La Colmena de Camilo José Cela, en el sentido de que hay un microcosmos que es un bar, en los cuales los personajes están juntos y se van viendo sus historias, es una novela que va a ser chocante y que sigue el hilo de esto, de los hijos de la guerra, de la memoria y del hecho de que el Perú sigue estando en deuda con ese trabajo para reconstruirnos y reconciliarnos”.

¿Qué otros proyectos tienes?

“Soy muy inquieto, hago labor cultural, y creo que una de las cosas que hago y me interesa es hablar del presente y de la política, de las cosas que están pasando en mi país o en otros, y casi todos mis proyectos están relacionados con mi literatura o con crear antologías o crear eventos que tengan que ver con la promoción de la lectura. Todo está relacionado al arte, creo que la sensibilidad artística te lleva a explorar diferentes formatos y formas. Yo soy un contador de historias y mis proyectos están yendo hacia la exaltación del arte, la sensibilización artística y el trabajo con los jóvenes me interesa mucho”.

Los favoritos de Diego Trellés Paz

Novela/Libro: “Novelas que me marcaron mucho Santuario de William Faulkner, o Meridiano de sangre de Cormac McCarthy, o ya de plano novelas mexicanas que me encantan Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, Los Albañiles de Vicente Leñero, y muchas otras”.

Escritor: “William Faulkner”.

Género: “Novelas sobre política con estructura policial”.

Espacio para escribir: “No tengo un espacio favorito, pero definitivamente soy una persona que puede estar con mucha gente o estar solo, pero necesito moverme, soy un escritor itinerante, yo puedo trabajar en un café, en mi casa, si me llega el rayo de la inspiración en el metro he trabajado, donde me llega el momento en que tengo que resolver esto, afortunadamente tengo donde hacerlo, he escrito en el metro en París y he tenido el lugar en la casa, en el campo, en la naturaleza y no he escrito nada, soy raro para esas cosas”.

