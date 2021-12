La escritora regia Mónica Castellanos se presenta en la FIL 2021 con su más reciente novela titulada El aroma de los anhelos de Editorial Grijalbo, en la que narra la lucha de María Treviño, una mujer joven con espíritu revolucionario que desea escapar de su condición social privilegiada para promover el voto femenino, que se enamora de un hombre íntegro.

Esta historia surge en 2014, que la autora retoma en 2020 y se publica en 2021, y que hace una especie de homenaje a las mujeres de antes de la Revolución Mexicana, quienes lucharon arduamente por la democracia y se han quedado en la sombra, sin un lugar en la historia. Durante el proceso de creación, la escritora expresa que aprendió que las mujeres siempre tienen una lucha y que no hay que quedarse en el intento.

Mónica Castellanos. GENTE BIEN • JORGE SOLTERO.

Es una novela para todo público adulto, en la que el mayor reto para Mónica Castellanos fue lograr el equilibrio entre lo romántico y lo histórico, adquiriendo la fuerza literaria para quedarse en el gusto del lector.

La escritora sueña con seguir escribiendo hasta el final de sus días, ya que le gusta comunicar, tejer esas tramas y engranar historias. Su siguientes proyectos son un libro que abordará la condición de los mineros de Coahuila, el lanzamiento del primer libro de la editorial 42 Líneas así como continuar con las actividades del proyecto Las hijas de la pandemia.

¿Cómo surge la idea de hacer este libro?

“Esta historia que se centra en un personaje principal que es María Treviño y surge como un deseo, en un intento de darle luz a la historia de muchas mujeres que antes de la Revolución Mexicana se comprometieron de manera ardua, intensa, en la lucha por la democracia, mujeres, historias que quedaron a la sombra, que no fueron recordadas por la historia, y que yo me encontré dentro de la investigación que estuve haciendo. Todas estas mujeres que lucharon en los clubes femeninos del Partido Liberal Mexicano o mujeres como Matilde Montoya, que fue la primer médico, o como Hermila Galindo, quien promovió el voto femenino, y también las mujeres que desde su casa, desde el anonimato estuvieron impulsando todo lo que fue la lucha democrática, no se les haya recordado, entonces ese es el motivo principal que me impulsa a escribir El aroma de los anhelos”.

¿Qué aprendiste en el transcurso de escribir esta novela?

“Aprendí que las mujeres tenemos una lucha, siempre, y que tenemos que ir tras ella, que no podemos quedarnos en el intento. Lo que a mi me deja es que tenemos que plantearnos muy bien qué es lo que queremos e ir tras eso, o sea, que nuestros anhelos no se queden en un mero deseo, en una mera ilusión, sino que realmente tengan cumplimiento”.

Es un homenaje a todas las mujeres que en épocas anteriores han dejado con su sufrimiento o con su vida, que nosotros hoy en día podamos disfrutar de los privilegios

¿Esta novela crees que pueda inspirar a las mujeres a luchar por lo que se quiere sin caer en la agresión?

“Sí, definitivamente, María es una mujer que pone los medios para lograr lo que ella quiere, que lucha, que va tras ellos, pero no es una mujer violenta, al contrario, es una mujer a la que se le hace violencia, entonces ahí tenemos esa otra enseñanza, de lo que ha sido para muchas mujeres, una historia de agresión, de violencia y muerte, ella representa y de alguna manera es un homenaje a todas las mujeres que en épocas anteriores han dejado con su sufrimiento o con su vida, que nosotros hoy en día podamos disfrutar de los privilegios y los derechos que hemos alcanzado, nos falta mucho por alcanzar, sin embargo, ella de alguna manera es como un reconocimiento o un homenaje a todas ellas”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Es que al final de mis días me encuentre escribiendo, ese es mi sueño, yo estoy decidida y comprometida con las letras como lo que más me mueve para vivir, o sea, ese es el sentido que le está dando a mi vida la literatura. Yo leo desde muy chica, no escribo de manera pública hasta hace apenas unos años, pero siempre ha estado ahí desde mi primera juventud y eso es como yo me veo a mi misma al final de mi vida, escribiendo”.

¿Qué es lo que más te gusta de escribir?

“Comunicar, el poder engranar historias, el tejer estas tramas, el ir urdiendo de alguna manera y construyendo los personajes, yo soy muy esquemática, entonces tengo mis personajes, los perfilo, hago mi línea de tiempo, defino cuáles son los acontecimientos principales que tienen que estar para que la trama tenga un sentido, marco mis momentos, mis nudos y luego para desatarlos”.

¿Cuál es tu siguiente libro?

“Estoy trabajando en una historia sobre la condición de los mineros en Coahuila, en mi obra hay un sentido de justicia social, ese es el tema que a mi me mueve mucho, la cuestión social, entonces esta nueva novela que ya está bastante avanzada, que espero terminarla el año entrante, habla sobre esa condición que está de manera terrible en las minas de carbón, entonces hay un paralelismo entre el descenso a las minas de carbón con unas historias familiares, entonces ahí se van a entrelazar estas dos historias”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Tengo una editorial -42 líneas- que está fundada en Monterrey hace tres años, tenemos el lanzamiento de nuestro primer libro el 8 de diciembre, nuestra primera presentación editorial, La muerte de Venustiano Carranza. Es un proyecto paralelo porque también hay esta inquietud por acercarme a jóvenes con talento o que se puedan acercar y encontrar una vía para ellos irse fogueando, ir corrigiendo su prosa y después en su momento que sean publicados en las grandes editoriales. También están Las hijas de la pandemia, que a raíz de la pandemia nos encontramos un grupo de 17 escritoras que hicimos una buena relacion, todo a través de zoom, estamos tratando de dar a conocer que las mujeres podemos apoyarnos como mujeres en el campo de la literatura, es un proyecto que solo ha ido caminando de las mismas ideas de las escritoras como Ethel Krauze, Sofía Segovia, Gabriela Riveros”.

Los favoritos de Mónica Castellanos

Novela/Libro: “El lobo estepario de Hermann Hesse”.

Género: “La novela histórica y todo lo que tenga algún corte filosófico”.

Escritor: “Hermann Hesse, en su momento. En la cuestión de la novela histórica, está Robert Graves, que tiene una novela maravillosa que es Yo Claudio, Taylor Caldwell, Noah Gordon”.

Personaje: “Hay tantos que no sabría definirte uno en concreto”.

Espacio para escribir: “El retiro, yo tengo un espacio con una ventana que me da al exterior, pero junto con otra escritora, Gabriela Riveros, acostumbramos irnos y crear retiros literarios, entonces esos son los dos espacios, mi lugar de trabajo al lado de mi ventana y cuando nos vamos a algún otro lugar que nos podamos retirar”.

