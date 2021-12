Antonio Ortuño es un escritor tapatío, quien presentará su libro "Los viajes de Laika" de la Editorial Océano Travesía en el marco de FIL Niños. Ésta es su segunda obra infantil, la cual está inspirada en su perrita Laika, que es una perra rescatada. La idea surgió cuando jugando con sus hijos, pensó en escribir una autobiografía de Laika, ya que a los pocos meses de formar parte de la familia viajaron a Alemania con todo y las mascotas.

Para el escritor es muy difícil escribir para niños porque no es lo que generalmente escribe, y es una historia divertida que pueden leer tanto chicos como grandes. A Antonio Ortuño le encanta su trabajo y disfruta mucho de la escritura, por lo que su sueño profesional en cierta medida lo ha cumplido, pues es vivir de la escritura. Su siguiente novela tal vez se tarde en llegar, ya que actualmente está publicando el trabajo de los últimos dos años, aunque entre sus siguientes planes está escribir guiones de cine, algo que combinará con la escritura literaria. Su libro favorito es El maestro de Margarita de Mijaíl Bulgákov, ya que es el libro que más veces ha comprado, pues cada que sale una traducción diferente lo adquiere.

Los viajes de Laika. EDITORIAL OCÉANO TRAVESÍA.

Presentación

Los viajes de Laika

Plaza Bicentenario Centro Cultural Universitario

4 de diciembre, 18:00 hrs.

Presentan: Helena Sánchez y Verónica López.

Antonio Ortuño. GENTE BIEN • JORGE SOLTERO.

¿Qué fue lo que te inspiro para escribir esta historia?

“Mis perritas, directamente, yo siempre juego mucho con mis hijos, siempre estamos contando chistes o haciendo comentarios sobre el comportamiento de las ‘chuchas’. Y jugando con mis hijos fue como se me ocurrió la historia, que tiene una base verídica, porque Laika es una perrita rescatada de las afueras de Guadalajara, y cuando llegó a la familia, a los pocos meses, nos fuimos a vivir a Alemania una temporada, entonces mientras paseábamos a los perros en los bosques alrededor de Berlín, pensaba en lo extraño, pero divertido a la vez, que una perrita callejera de las afueras de Guadalajara anduviera paseando en Berlín, entonces decidí escribir la autobiografía del perro desde el punto de vista del perro”.

¿A quién está dirigido?

“Caray, yo creo que a un niño desde que aprenda a leer, se lo puede ‘echar’, y pues en realidad ahora que a tantos adultos le gustan los libros infantiles o los reconoce, yo creo que básicamente cualquier persona le puede entrar al libro”.

¿Crees que a través de Laika se pueda hacer un poco de conciencia sobre los animales de la calle, los animales que son rescatados?

“A mí me gustaría pensar que sí, si alguien lee Laika y se ponga a rescatar un perro, me parece que sería mucho más allá de lo que normalmente se consigue con un libro, que es que alguien haga algo, me encantaría pensarlo”.

¿Qué es lo que más te gusta de escribir?

“Sería infinita la respuesta, pero finalmente yo disfruto mucho la escritura, me encanta mi trabajo, soy feliz escribiendo, desde luego hay dificultades, pero es una dificultad gozosa, en escribir y reescribir y reajustar algo hasta que queda como uno quiere”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Caray, en cierta medida, se puede decir que lo he cumplido, es decir, vivir de la escritura, que no es nada fácil, sobre todo, en un medio tan hostil como lo es el mexicano para la literatura, no somos una sociedad de lectores y es difícil encontrarlos, por eso, yo valoro muchísimo a los que tengo y todo el tiempo les estoy diciendo a mis lectores ‘gracias’. Ese era mi sueño, poderme dedicar de tiempo completo a eso y es lo que hago, así que me hace muy feliz”.

¿Cuál es tu siguiente libro?

“Justo por la pandemia, se terminaron juntando varias publicaciones, aunque sean muy diferentes como este libro que es para niños, un libro de cuentos que salió en España y luego en México, Matarratas que es una novela para jóvenes, pues se terminaron juntando lo que quizá tendría que haber salido en dos años y medio, entonces retrase un poquito como mi siguiente novela, digamos para todo público, que saldrá el año que viene”.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

“Siempre hay en el tintero presentaciones y demás, y estoy escribiendo para cine, he estado trabajando unos guiones y tengo unos proyectos a los que me han invitado para el año próximo también para guión, es algo que voy a estar combinando la escritura literaria, pero si estoy incursionando en la escritura para cine y estoy muy contento”.

Antonio Ortuño. GENTE BIEN • JORGE SOLTERO.

Los Favoritos de Antonio Ortuño

Novela/Libro: “Son un montón, pero si tengo que elegir uno pronto sería El maestro de Margarita de Mijaíl Bulgákov, creo que es el libro que más veces he comprado porque cada que sale una traducción diferente, me la compro para leerla, me gusta mucho”.

Género: “La narrativa, en general”.

Personaje: “Probablemente Sherezada, la de Las mil y una noche, que es personaje, pero además es la contadora de los cuentos”.

Escritor: “Son miles, si tengo que decir solo uno a estas horas, diría que Borges”.

Espacio para escribir: “Es algo que pensé mucho tiempo y acondicioné el estudio donde trabajo para que tuviera todo lo que necesito, ahora vivo ahí, entonces ese es mi espacio no solo favorito, sino el único en el que escribo”.

XM