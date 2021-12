FIL 2021: Miguel Bosé y El hijo del Capitán Trueno

Se escucharon gritos y aplausos cuando se aproximó Miguel Bosé por el costado del Foro FIL, las fans -quienes algunas estuvieron desde las 10:00 am para esperar a su presentación el sábado 4 de diciembre de las 5:00 pm- en una sala que aunque llena, se esperaría más expectativa por la llegada de este gran personaje pero, a rumores de que no se presentaría o que cuánto costaba, quizá fue un secreto a voces el que Miguel Bosé no llegaría hasta el Foro FIL, pero tal como decía en el programa apareció el cantante minutos antes de la hora para subir al escenario junto a la conductora Gloria Calzada para iniciar con una presentación, así que tanto hombres como mujeres, miraban ansiosos a su artista.

Miguel Bosé realizó la presentación en compañía de Gloria Calzada / Foto: Jorge Soltero

Ambos se sentaron a charlar para hablar de El Hijo del Capitán Trueno, ya que una de las pasiones de Miguel Bosé siempre ha sido la lectura y ahora se aventuró en este nuevo mundo de las letras como escritor. En sus primeras palabras dejó ver que Gloria Calzada es su amiga, porque quería junto a él una persona que conociera, respetara y que pudiera platicar sobre este proyecto que no acaba en este libro, resulta que donde termina esta historia -la del libro- comenzará posteriormente su bio serie, la cual aseguró que se comenzará a grabar en enero del 2022, en el que habrá tres Miguel Bosé, pero ante los gritos del público, no dio más avances del proyecto.

Los fans acudieron con libro en mano para las firmas posteriores con Miguel Bosé / Foto: Cortesía

En palabras de Bosé, este libro es sensorial y el mismo se asombró de su capacidad de memoria al detalle, así que ante varios intentos de escribir, el relató maduró y empezó a fluir. Asegura haber llegado a él "sereno", llegando a escribir ya sin rencor, conciliada y resuelta que a pesar de las durezas del relato, de las cosas desagradables, le queda al final una sensación de haber leído memorias bellas, así que llamaba al recuerdo y empezaban a surgir las cosas.

Juntos retomaron su niñez, privilegiada y desgarradora a la vez en un mundo de adultos, así que tirando del hilo de un recuerdo las cosas comenzaron a aparecer. Creció ante las dos grandes figuras deslumbrantes que eran sus padres, el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana, Lucía Bosé; una niñez llena de retos, acompañada junto a sus hermanos, Lucía y Paola, pero destacando el gran amor, admiración y fascinación que siempre tuvo por su mamá, y también de su abuela, dos mujeres bellísimas, a quienes describe de manera exquisita.

"Le lectura fue para mí clave, porque me propuso y me sirvió de evasión. En el momento que yo no quería afrontar algún evento desagradable, me plegaba y me refugiaba a la lectura".

Los primeros libros en su vida fueron los diccionarios, buscando el sentido de las palabras y todas las cosas. Asegura que las palabras fueron guías poderosísimas a lo largo de su vida, luego en los Atlas, en los que viajaba e imaginaba; una época en la que no había televisión y no había programación para niños, pero aprendieron a valorar los relatos y las relaciones entre personas, así como su relación con la naturaleza. Entre muchas otras historias como cuando estuvo a punto de morir, la mordida de un mono o un ritual de iniciación en la cacería que se puede encontrar en estas memorias.

Previo a la presentación, se vendieron ejemplares de El Hijo del Capitán Trueno y con el plus de tener una pulsera de la editorial, acudiendo al final al Salón de Firmas en el interior de FIL, así que entre las filas destacaban los presentes son sus libros en mano para tener la oportunidad de estar cerca de su artista.

AA