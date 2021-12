Dentro del marco de la FIL 2021, la escritora Aura García-Junco platicó sobre su reciente libro El día que aprendí que no sé amar de Editorial Seix Barral en entrevista para Gente Bien, el cual presentó en esta importante feria.

Es un libro de amor y relaciones sexo-afectivas que nace desde el propio deseo de la escritora por entender sus propias relaciones y cómo se estaba enfrentando con el entorno. A partir de una anécdota que comparte con alguien acerca de que tiene una relación abierta, no monógama y esa persona reacciona muy mal, Aura García-Junco comienza una investigación personal, que posteriormente se extiende. La escritora enfrentó muchos retos al escribir este libro, ya que cuando se escribe de amor y relaciones se tienen muchos prejuicios, y al momento de investigar muchas de sus propias concepciones decayeron.

El día que aprendí que no sé amar tardó más o menos cuatro años en realizarse, en los que tuvo un acercamiento personal, después una investigación profunda y tardada, escribir y ultimar detalles para su publicación. Durante el proceso aprendió mucho, desde cómo la pornografía forja la sexualidad hasta por qué las parejas se casan, a que no se puede controlar las reacciones, pero sí el cómo pensarse diferente.

Su sueño es seguir escribiendo libros y que mucha gente los lea. Sobre sus siguientes proyectos, en 2022 publicará una novela con Seix Barral, que ya está terminada, con una línea de thriller sobre desapariciones y búsquedas. Además al ser guionista de series de televisión, seguirá con su trabajo y lo combinará con sus creaciones literarias. Finalmente, la escritora hace una invitación a leer este libro, que espera tenga un impacto en la vida de cada lector.

¿Cómo puedes definir una relación abierta?

“Es una relación que no tiene, ya sea exclusividad afectiva o sexual, dependiendo de las personas involucradas se definen las reglas, pero suele ser eso, ya sea que existe la posibilidad de que haya todo con otras personas o solo algunas personas, a mi me gusta más hablar de relaciones no monogamia, que de relaciones abiertas porque siento que es un término muy difuso de por sí”.

¿Cuál es el principal mensaje del libro?

“Es está muy bueno y es un gran momento para repensar cómo nos relacionamos para hacernos menos daño, ser más generosas con nosotras mismas a la hora de amar, y al mismo tiempo, no dañar o dañar lo menos posible a la gente de nuestro alrededor. Es una invitación para pensar en el amor y las relaciones más allá de los lugares comunes y de las cosas que se nos ha enseñado”.

¿A quién está dirigido este libro?

“A quien lo quiera leer desde chicas de 20 años hasta personas de más de 40, ha tenido lectores de toda clase, el principal público son las mujeres, pero también es un libro escrito para los hombres, creo que desde ahí hay que pensar muchas cosas porque al final nos atraviesa a todos”.

La educación para hombres y mujeres es diferente en ese tema, al respecto ¿qué descubriste?

“Es muy importante, por un lado hay una educación por géneros que nos dice cómo comportarnos y compartirnos, y por otro lado, siempre ha habido una serie de licencias para la parte masculina de las parejas, pero esa licencia no viene gratis, sino viene con exigencias. Exigencias como cierta forma de comportarse, en el caso de las relaciones abiertas se espera que el hombre esté en desacuerdo con que su pareja tenga otras relaciones, mientras que hay ciertas concesiones con la infidelidad masculina que no hay con la femenina, y cuando un hombre accede a estar en una relación abierta se le ve como débil, porque la educación masculina y la educación social, machista, nos impone roles y no solamente son roles para las mujeres, sino también para los hombres, que cuando se salen de ahí habrá alguien que les diga regresaste, eres un mandilón, te está controlando, porque no solo es exigencia para los hombres, sino también para las mujeres y eso nos tiene muy inmóviles dentro de estos roles de género”.

¿Crees que se pueda ir con el tiempo el cambio de creencias o se pueda flexionar desde joven?

“Yo creo que hay gente que a sus 40 años cambia totalmente, esa cosa de que la gente no cambia, no la creo. Creo que los cambios son lentos, son difíciles, creo que muchas veces nos rebasa nuestro deseo de cambiar de nuestras posibilidades reales de hacerlo en ese momento al menos, pero cuando hay un deseo y hay una práctica consecuente con ese deseo creo que cualquiera puede cambiar, o sea, obviamente es más fácil que en una edad formativa empieces a pensar de cierta manera, pero creo que nunca es tarde en la vida, lo que es cabrón, es como el contexto te intenta regresar a dónde estabas, siempre habrá amigos que te digan es que me caías mejor cuando estás cambiando, yo creo que siempre hay que tomarlo en cuenta, pero nunca hay que detenerse solo por eso”.

Para ti, ¿qué significa?...

Amor: “Yo no lo definiría, de forma abstracta, para mí significa un fenómeno social compartido, en el que encontramos la manera de convivir todos(as) en un contexto más amplio, no solo la de las relaciones de pareja”.

Pareja: “Una referencia maleable, un refugio pero que no es opresivo, que te deja entrar, salir por ti misma y tener siempre un lugar seguro al cual volver”.

Feminismo: “En este momento, el feminismo que me interesa, porque hay otros que no me interesan, es una corriente conciliatoria que busca que estemos en igualdad de condiciones”.

Los favoritos de Aura García-Junco

Novela/Libro: “Cambia todo el tiempo, la última que leí que me encantó se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac”.

Escritor: “También es algo que cambia todo el tiempo, no tengo a nadie, Kurt Vonnegut es de mis favoritos, pero cada año descubro alguien que me vuela la cabeza”.

Espacio para escribir: “Mi casa, me encanta estar en mi escritorio, con mi gata, con un tecito y con la ventana abierta, luz”.

