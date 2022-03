Equinoccio de Primavera en la Zona Arqueológica de Guachimontones

Este puente largo de marzo es una oportunidad para vivir la llegada de una temporada mágica, alegre y colorida como es la Primavera, y el Equinoccio de Primavera es una experiencia que puedes disfrutar en Jalisco, en la zona arqueológica de Guachimontones, que tendrá actividades del sábado 19 al lunes 21 de marzo. ¡Aún estás a tiempo!

Este recinto prehispánico, que se encuentra a 45 kilómetros de Guadalajara, se diferencia del resto por sus pirámides circulares y su simbología, que son únicas en el mundo. Así, además de recargarte de energía, podrás apreciar esta arquitectura y entrar en contacto con una de las culturas ancestrales de nuestro país.

Las actividades dieron inicio el sábado 19 de marzo a las 9:30 horas, con el toque de caracoles prehispánicos y el saludo a los cuatro puntos cardinales en la zona arqueológica. A las 11:00 se llevó a cabo el juego de pelota en la explanada del Centro Interpretativo Guachimontones. En el mismo sitio, a las 16:30 se realizó una ofrenda a la abuela, seguida del juego de pelota a las 17:00 horas.

El domingo 20 de marzo, inicia la jornada a las 9:30 h con el toque de caracoles prehispánicos y el saludo a los cuatro puntos cardinales. A las 11:00 h, habrá un juego de pelota, seguido de la Danza Ceolín a las 12:00 h. A las 16:30 h, se realizará una ofrenda a la abuela, seguida del juego de pelota a las 17:00 h y de la Danza Ceolín a las 18:00 h.

Para concluir con el programa del Equinoccio de Primavera, el lunes 21 de marzo, a las 9:30 h será el toque de caracoles prehispánicos y el saludo a los cuatro puntos cardinales, seguido de una ofrenda a la abuela, a las 10:00 h. A las 11:00 h habrá un juego de pelota y a las 12 h, Danza Ceolín . El juego de pelota, será a las 17:00 h, y las actividades finalizarán con la Danza Ceolín a las 18:00 h.

Este centro religioso fue construido por una antigua civilización en el periodo de 350 a. C. hasta el 350 d. C. Fue descubierto por el arqueólogo Phil C. Weigand y la historiadora de arte Arcelia García en la década de 1970. El hallazgo sorprendió al mundo gracias a la arquitectura, que era diferente al resto de construcciones de Mesoamérica, y significó una aportación al patrimonio arquitectónico mundial.

Las pirámides principales, el Gran Guachi y La Iguana, constan de bases cónicas escalonadas rodeadas de plataformas rectangulares, que a su vez forman patios circulares. Esta simbología fue planeada por la civilización “Tradición Teuchitlán” para poder comunicarse con sus dioses y representa un antecedente del Rito de los Voladores, pues en esta zona se han encontrado vestigios del palo volador mucho más antiguos que en Papantla y de otras regiones del país.

¿Cómo llegar?

Desde Guadalajara, se toma el autobús desde la Antigua Central Camionera hasta Teuchitlán y de ahí contratar un tour a caballo o tomar taxi hasta la zona arqueológica. En auto, se toma la carretera Guadalajara – Ameca, y luego, seguir por la desviación a Teuchitlán.

La entrada general al museo y a la zona arqueológica tiene un costo de 30 pesos; 15 pesos con credencial de estudiantes, maestros y adultos mayores. La entrada es libre para menores de 12 años.

Con información de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara

