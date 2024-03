Sujin Lee: Una mujer sin fronteras

Sujin Lee es una joven mujer coreana que llega a Guadalajara de la mano de su esposo, con quien ha construido el sueño de crear un restaurante de auténtica comida coreana. Su, como muchos la llaman, conoció a su esposo en España donde estudiaban la carrera de Gastronomía, fueron compañeros de escuela, luego se hicieron novios y ambos tenían el sueño de poner un restaurante, pero su esposo quería hacerlo en Guadalajara, por lo que Su se unió a este sueño y lograron realizar dos sueños en uno. Primero establecieron un negocio más pequeño, tipo fonda, con el que lograron reunir lo suficiente para crear un restaurante como Ssam, el cual ya cuenta con cinco sucursales en Guadalajara y una en Ciudad de México. Considera que es un lugar para probar auténtica cocina coreana, ya que las recetas son de su creación, utiliza ingredientes importados de Corea y algunas recetas se han modificado para el paladar mexicano, incluso tiene platillos de su autoría.

Sujin Lee. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Actualmente, Su es comerciante, chef, propietaria de restaurantes de cocina coreana y directora de marketing de su propia empresa. Su sueño es “gobalizar la comida coreana”. Su mayor reto ha sido dividir su tiempo en su profesión y en su vida personal, ya que tiene un matrimonio, dos niños y tiene que priorizar, por las mañanas trabaja y en las tardes se dedica a su familia, por lo que aprovecha al máximo el tiempo y hace su calendario.

Considera que conecta con su esencia femenina al priorizar todas sus áreas, ya que para ella es importante sus hijos, su familia, su trabajo y su salud, agrega que “dependiendo de la condición tanto fisica como mentalmente me adapto a la situación y no me estreso tanto para llevar un balance en mi vida”.

Respecto al Día de la Mujer resalta “quiero hacer mención a la mujer, que sueñen en grande, luchen por sus sueños, trabajen mucho, que tengan ambición, yo creo que nosotras también podemos lograr lo que queramos”. Y finalmente hace una invitación a que “visiten nuestro proyecto Ssam en Guadalajara, que se animen a probar comida coreana”.

Redes sociales

Instagram: @su.de.ssam, @restaurantessam

Facebook: Restaurante Ssam

Youtube: Su de Ssam

RA