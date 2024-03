Karen Tinajero: Perseverancia e intuición

Karen Tinajero es una empresaria tapatía que creó su propia marca de lencería, La Bralette, porque no encontraba una pieza con la que se sintiera cómoda, lo que inició como un pasatiempo este 2024 cumple nueve años, en los que ha crecido de manera orgánica, de boca en boca, por las redes sociales así como por el impulso de su aparición en Shark Tank hace dos años. Recientemente abrió su showroom y como fundadora creativa se dedica al proceso creativo de la marca.

Karen Tinajero. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Vestir a todas las mujeres de todo tipo de cuerpo, condiciones, de todas las formas, es lo principal de mi objetivo”.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado?

“Han sido muchos retos, sobre todo, porque es un camino sensible, es sensible tratar la lencería y al cuerpo femenino, pero son más las mujeres que quieren sentirse cómodas con su cuerpo. El mayor reto ha sido hacer un bralette para una mujer que tuvo cáncer y tuvo una mastectomía, buscaba tener una prenda que se adaptara a su cuerpo y llegó conmigo diciendo ‘quiero que me hagas algo’, nunca lo había pensado, sí lo logramos y fue todo un éxito, de ahí salieron muchas más mujeres que dijeron yo también quiero uno, también tengo ese problema, entonces nos hemos ido adaptando a todas las mujeres, cuerpos, formas”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Usando mis propias prendas, conectando con otras mujeres que tal vez no conectan con su energía femenina, pero es como ayudarlas y hacerlas sentir bonitas. Yo conecto mucho meditando, haciendo ejercicio, usando mi propia ropa, si no la uso cómo lo voy a transmitir, lo hago para mí y si a mí me gusta y me hace sentir cómoda y femenina, siento que se puede expresar hacia afuera. Yo nunca había estado tan conectada con mi energía femenina como ahora, ni siquiera conocía la importancia de lo que esto era para mi creciminento personal. Desde que estoy haciendo esto, me abrazo mucho, pero también abrazo a esa Karen que en algún momento no se sintió tan así, me he dado cuenta que lo tengo que sentir y vivir para poder expresarlo”.

¿Hay algo que quieras resaltar de manera profesional o personal?

“Que siempre busquen sentirse libres, amar a su cuerpo tal cual es, no ir en busca de algo que ya está, sino ir en busca de algo que puedas adaptar para ti, hablo de todo, yo lo hago con la lencería, pero si algo no te acomoda o no te hace sentido o no va contigo, no te quedes ahí, tienes que buscar tu esencia dentro de todo lo que haces, de tu rutina diaria, si no va contigo, deséchalo, busca tu intuición todas esas cosas son las que practico para estar más enfocada en el camino”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Me considero una persona que lucha de manera pacífica. Soy más de la idea de que siendo empáticas con las mujeres que se cruzan en nuestro camino es cómo podemos realmente experimentar el cambio que queremos en nuestro alrededor. Nunca sabremos los duelos o las situaciones que la otra persona está viviendo, y creo que sonreír es la manera más sencilla de practicar la empatía, así que una sonrisa ante todo y recibir lo que venga a nosotras con apertura y serenidad. Creo que el silencio, el respeto y la conciencia nos llevarán siempre por el camino correcto, pelear por nuestros ideales sí, pero pacíficamente, con el amor y dedicación que tanto nos caracteriza a las mujeres, aprovechar eso uniéndonos con otras mujeres para construir lo que tanto anhelamos”.

