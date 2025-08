James Gunn comparte la nueva organización del canon de DC Studios a partir de ahora

Con el lanzamiento de la nueva cinta de Superman, DC Studios da paso a una renovada visión para su franquicia en la gran pantalla. Ante los numerosos cambios, es comprensible que algunos seguidores se sientan desorientados. Por ello, James Gunn, quien funge como director y co-CEO del estudio, ha compartido detalles clave sobre cómo se estructurará el nuevo canon. Según sus declaraciones, comprender el nuevo orden será fundamental para seguir el hilo de las próximas producciones.

En una reciente publicación en redes sociales asociada a la cuenta oficial de Peacemaker, Gunn fue directo:

“El DCU comienza oficialmente con ‘Creature Commandos’, y después continúa con ‘Superman’. Luego, la temporada 2 de ‘Peacemaker’ sigue a partir de ahí. Esos son los fundamentos. Si quieres mantenerlo simple y no confundirte, basta con saber que esas tres producciones son canon.”

Esto deja claro que Peacemaker se incorpora formalmente al nuevo universo, aunque probablemente será necesario ver la segunda entrega para entender cómo encaja la primera temporada en esta nueva narrativa. La serie protagonizada por John Cena, estrenada en 2022, fue muy bien recibida y logró destacar con personajes carismáticos que, aunque en su mayoría no poseen habilidades sobrehumanas, conquistaron a la audiencia.

Con este anuncio, también se confirma el cierre definitivo del llamado Universo Extendido de DC (UEDC), el cual arrancó en 2013 con El Hombre de Acero. El ambicioso enfoque de Zack Snyder, que buscaba presentar superhéroes como figuras míticas, terminó desvaneciéndose tras una estrategia inconsistente y resultados financieros que no cumplieron las expectativas del antiguo equipo de Warner Bros.

En contraste, el nuevo Superman dirigido por James Gunn presenta una versión diferente de Clark Kent. El papel está ahora en manos de David Corenswet, quien da vida a un héroe más cercano y con una humanidad más palpable, marcando distancia con la interpretación previa vista en el UEDC.

Entre los próximos títulos del renovado DC Studios, destaca Supergirl: Woman of Tomorrow, cuya protagonista, Milly Alcock, ya tuvo una breve aparición como Kara-El en Superman. Esta heroína se perfila como una figura muy distinta a su primo Kal-El: mientras él es un defensor diplomático de la justicia, ella es más impulsiva, rebelde y está en busca de su identidad. Se anticipa que su película abordará una historia con un tono propio, distinto al que se vio recientemente en pantalla.

Otro de los proyectos que ha generado gran expectativa es The Brave and the Bold, centrado en Batman. Aunque aún no se han revelado detalles concretos ni hay un elenco confirmado, los fans están atentos a cualquier actualización. Este nuevo Caballero Oscuro convivirá con la versión dirigida por Matt Reeves (protagonizada por Robert Pattinson), la cual pertenece a una línea narrativa paralela. Por esta razón, se prevé que las comparaciones entre ambos enfoques sean inevitables.

En cuanto al calendario oficial, DC Studios ha fijado el estreno de Supergirl: Woman of Tomorrow para el 26 de junio de 2026. La fecha coincide con el verano de grandes lanzamientos, ya que poco después llegará Spider-Man: Brand New Day, inicio de una nueva trilogía de Marvel y Sony con Tom Holland nuevamente como protagonista. Será, sin duda, una temporada marcada por la competencia entre gigantes del cine de superhéroes.

Finalmente, la segunda temporada de Peacemaker está programada para comenzar el 21 de agosto a través de HBO Max. La continuación de esta historia promete ser clave en la consolidación del nuevo universo ideado por James Gunn.

