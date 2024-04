Sergio Corona es un actor, cantante, bailarín, comediante, compositor, productor teatral, entre otras facetas, quien ha destacado en el cine, la televisión y el teatro de México.

Con décadas de trayectoria, ahora se puede admirar en el mundo de las letras a través de su libro Te invito a mi camerino de Editorial Aguilar.

Sergio Corona. AGENCIAL EL UNIVERSAL.

En entrevista para Gente Bien, Sergio Corona habla sobre este título, quien comienza platicando por qué surge la idea de crear "Te invito a mi camerino". Al respecto, explica que se dio “por la vida que he tenido, el carácter que he usado, que tengo, lo que he visto, por tantas cosas que me han sucedido y por los años, tantos años que he vivido”.

Con más de 90 años de edad, el ahora también escritor comenta que cuando empezó a escribirlo, “ yo decía que iba a pegar algunos saltos en la escritura con la historia que se va transmitiendo, y así fue, brinqué muchas veces de un ambiente y de una plática con una historia a otra y así lo fui realizando”.

El mayor reto para él fue recordar “muchas cosas, porque en Te invito a mi camerino se me amontonan todas las cosas que conté, irlas repitiendo en el mismo tono y la misma frecuencia que lo escribí”.

Está dirigido a la gente que lo ha visto en diferentes aspectos porque ha participado en distintas obras de teatro, programas, muchos de ellos con gran aceptación, que han durado muchos años, “inclusive comerciales como el famoso Julio Regalado que lo hice 10 años”, programas de televisión como Hogar dulce hogar al lado de Luz María Aguilar, “que fueron nueve años de programa diario” y de tantos otros. Actualmente se le puede ver en Como dice el dicho, en el que cada programa se muestra el contenido de los significados que tienen los dichos, también hizo obras de teatro como La Fiaka, una comedia que tiene momentos melodramáticos pero con humor, la cual tuvo diferentes temporadas, giras y cinco mil presentaciones.

Te invito a mi camerino de Sergio Corona. ESPECIAL/EDITORIAL AGUILAR.

¿Cuál ha sido su aprendizaje al ingresar al mundo de la literatura a través de este libro?

“El aprendizaje, he aprendido muchas cosas, a explayarme, a contar, a compartir, a convivir, a tener historia, anécdotas, carácter, memoria, son muchas cosas que ayudan en la vida, todo lo que haces si lo haces con gusto, con interés, para entender lo que estás diciendo”.

Con una trayectoria tan amplia tienes muchas metas, pero en este momento ¿hay algún sueño profesional que le falte por cumplir?

“Pues no sé, porque no lo he buscado, ni lo tengo escondido, pero si yo buscara en algún tema, lo pudiera yo desarrollar, sí lo logro, lo encuentro, porque hay muchas cosas en las que pudiera yo apoyarme y usarlo para contar”.

Después de la promoción de su libro ¿qué otros proyectos tiene?

“Así inmediato no tengo uno que esté por iniciar, pero puedo dirigir una obra, escribir monólogos, acciones, y me divierte mucho el atractivo de escribir una canción y terminarla, que le interese a un cantante, por ejemplo, José José es uno de mis cantantes favoritos y tiene en su repertorio una canción que yo escribí que se llama Mírame, que gusto da a un compositor dar una canción a una persona que admire y la tenga en su repertorio”.

Te invito a mi camerino de Sergio Corona. ESPECIAL/EDITORIAL AGUILAR.

Te invito a mi camerino

Este relato cautivador lleva a un fascinante viaje a través de la vida y carrera del talentoso actor, revelando las claves de su éxito, la disciplina que lo caracteriza y las anécdotas detrás de los inolvidables momentos que ha vivido en la industria del entretenimiento.

En éste, Sergio Corona comparte su trayectoria desde sus inicios hasta convertirse en una figura icónica del cine y la televisión. La narrativa única de Sergio Corona, respaldada por su simpatía inigualable, transporta a los bastidores de la industria del entretenimiento, revelando anécdotas fascinantes y momentos magníficos compartidos con los más extraordinarios personajes y luminarias.

Sergio Corona

