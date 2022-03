Mónica y Luisa Rojo son fabricantes de jeans y mezclilla, quienes comenzaron en el ramo de la ropa hace más de 20 años, cuando su mamá decide abrir sus primeras boutiques en Sinaloa. Ellas decidieron emprender en Expo Intermoda 2011 con la distribución de ropa fast fashion.

Luego se dieron cuenta que la mezclilla era un negocio con gran oportunidad de crecimiento y decidieron fabricar su primera colección. Hoy en día son proveedoras de distintas cadenas departamentales y cátalogos.

¿Qué retos has enfrentado como mujer para lograr el lugar que tienes en el ámbito que te desarrollas?

“No creemos que como mujer o como hombre los retos sean distintos, cada logro o fracaso que hemos tenido nos han enseñado a valorar y a comenzar con más fuerza cada proyecto, entendemos que es parte de nuestro trabajo enfrentarlos y estamos seguras que han sido pieza clave para forjar nuestra trayectoria.”

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer?

“El equilibrio que he logrado tener, entre mi familia, el trabajo y los amigos. Sin duda, lograr tener este equilibrio ha sido lo mas dificil de lograr como mujer”, expresa Mónica.

Mientras Luisa comenta “lograr desempeñarme a la perfección en el ambiente que por su ramo es mucho más masculino, el que puedan tenerte un respeto, sin necesidad de cruzar líneas. Y en el área personal, estoy recién casada, así que organizar mi casa, las comidas, y además estar al 100% en mi trabajo, ha sido un gran reto que aún estoy trabajando”.

¿Cómo combinas tu vida profesional con tu vida profesional?

“Hemos decidido ponernos horarios muy fijos en los que no intervengan tanto con horarios de nuestras familias, así no descuidamos en nada lo más valioso que tenemos, gracias a Dios nos ha funcionado a la perfeccion”.

Mónica y Luisa Rojo. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

¿Qué sueño te falta por realizar?

“Estamos preparando un nuevo proyecto en el que nuestra marca tenga un canal de distribucion propio mucho más accesible para los tiempos de hoy, tenemos ya meses preparando esto y esperamos proximamente lanzar nuestro canal”.

¿Qué consejos les darias a las mujeres de hoy en día para lograr sus metas?

“Ser honesta, persistente, haz lo que sabes hacer y te gusta hacer, se creativa siempre, y sobre todo, nunca te desanimes por una puerta que se cierra, por un proyecto no realizado, ve por una meta final, y aunque en el camino muchas metas pequeñas no se cumplan, la meta final no la cambies”, aconseja Luisa. Mientra Mónica comenta “yo sé lo complicado que es el camino cuando tienes hijos y una familia, pero hoy en día, ya no está estigmatizado o castigado estar con tus hijos trabajando. Mi consejo final es anímate a soñar, cuando lo deseas de corazón, las cosas se vuelven realidad”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Celebramos este día sintiéndonos aún más orgullosas de ser mujeres, mujeres que suman en todos los aspectos, nos encanta que nuestro equipo de trabajo admnistrativo es 100% femenino, así que ese día en especial intentamos hacer una convivencia en nuestras oficinas”.

Monica Rojo y Luisa Rojo

Redes Sociales: @monicarojo y @luisarojo4

CP