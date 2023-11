Mónica Huarte es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, que protagoniza la comedia de humor negro Señora Influencer, bajo la dirección de Carlos Santos, la cual se estrenó hace unos días en las salas de cine nacionales.

La actriz también ha prestado su voz a distintos personajes en algunos filmes de animación como La vida secreta de tus mascotas, Mi villano favorito, entre otras.

Por ello, en entrevista para Gente Bien la actriz y presentadora habla sobre su personaje y la película Señora Influencer.

Mónica Huarte. ESPECIAL/CORTESÍA PINPOINT COMUNICACIÓN.

¿Cómo es tu personaje de Fátima?

“Es una mujer de 40 años que ha sido etiquetada como una mujer que tiene un problema de salud mental, quien vive con su papá y vive empastillada, y de repente, descubre las redes sociales. Por un golpe de suerte se convierte en la influencer número uno, pero con el glamour y la fama también vienen los haters, y poco a poco estos comentarios negativos la van rompiendo en pedazos y decide ir por su hater”.

¿Cuál fue el mayor reto como actriz para interpretar a Fátima?

“Fue un reto muy grande porque es un personaje muy complejo, es un personaje que pasa por todas las emociones posibles, que también pasa por diferentes géneros cinematográficos, pasa por comedia, sátira, humor negro, thriller psicológico, es un personaje que saco lo mejor de mí, todo lo que he soñado hacer durante 27 años, llegó”.

¿Cuál fue tu aprendizaje profesional y personal en “Señora Influencer”?

“Muchísimos aprendizajes, número uno que todo lo que sueñas llega, o sea, que por más que se tarde, por más que te desesperes, si eres paciente, si sigues constante y si sigues, o sea, si es lo a lo que quieres, llega, y ese personaje es eso para mí. Por otro lado, trabajar con Carlos Santos fue una delicia porque es alguien que se atreve a arriesgar, como que no se acomoda en una fórmula cinematográfica, sino que explora, juega y experimenta, y justo arriesga. Creo que el resultado es maravilloso, por eso le está yendo tan bien con los críticos, porque es una película muy única; y el gozo de haber disfrutado cada instante como actriz, trabajo muchísimo en mis personajes antes de darles vida, y aquí decidí confiar en la entraña y en que saliera una parte más visceral menos racional, y el resultado me vuela la cabeza”.

Mónica Huarte. ESPECIAL/CORTESÍA PINPOINT COMUNICACIÓN.

¿Cuánto tiempo estuviste preparando este personaje?

“Pues fue muy rápido todo, porque Carlos me dijo ‘quiero escribir esta película y si tú me dices que no la vas a hacer no la hago’, y yo ‘¿cómo?’, y dijo ‘sí, porque tú eres la actriz, la única actriz que conozco que puede hacer este personaje’. Y dije ‘oye, eso está tremendo’, o sea, que te digan algo así es casi una declaración de amor, que bonito. Fue precioso porque fue como sí hay alguien que puede ver más allá del cajón en el que te meten, porque luego te meten y como que te encasillan en Mónica Huarte sólo puede ser divertida, y de repente, él vio que había muchísimo rango más, lo puso en la película y me dio un regalo precioso. Fue muy rápido, la escribió creo que en dos meses y empezamos a afinar rápido, fui con psicólogos, y dijo ‘Mónica deja la cabeza, confía en que Fátima está dentro de ti’, y eso hice y lloré de orgullo cuando me vi”.

A pesar de que es cine mexicano, humor negro y quizá una anécdota sencilla ¿Qué más hay detrás de la historia de “Señora Influencer”?

“Hay un cuestionamiento muy profundo de las redes sociales, de esta necesidad, porque ahí estamos en el celular, todos metidos e este juego peligroso y no nos hemos detenido un instante a pensar de qué manera nos está afectando, se hace este cuestionamiento, y tiene cuestionamientos sobre la salud mental, de cómo etiquetamos a otras personas simplemente porque expresan sus emociones, y tiene cuestionamientos de ¿hay alguna edad? ¿Puedes hacer las cosas que quieras hacer?, de repente los jóvenes sí pueden y alguien más grande no puede. También te cuestiona un poco las diferentes generaciones y cómo la manipulación se ha convertido esto de ser influencer y cómo se aprovechan otros de ti, te usan, y cómo estamos viviendo en una sociedad -desde mi punto de vista- en donde tenemos todo entendido al revés, lo cual me parece una locura y ahí estamos todos metidos en el mismo juego”.

Este papel fue escrito para ti, pero ¿Cuál es tu más grande sueño profesional?

“Mi sueño más grande ahorita es llevar a la pantalla grande una película que escribí en la pandemia, está hermosa, se la he dado a leer a actores, amigos, y todos acaban llorando súper conmovidos, y pues sí, como que ese es mi siguiente sueño”.

Mónica Huarte. ESPECIAL/CORTESÍA PINPOINT COMUNICACIÓN.

Después de la promoción de esta película ¿cuáles son tus siguientes planes?

“Acabo de terminar una película, donde somos tres protagonistas Kate del Castillo, Consuelo Duval y yo, que es una comedia que produce Eugenio Derbez sobre tres suegras que le hacen la vida imposible a la nuera, no sabes la diversión que fue eso, por ahora eso, el año que entra viene teatro y otra película”.

Los favoritos de Mónica Huarte

App: “Instagram”.

Pagina Web: “drjoedispenza.com, Joe Dispenza es un científico que se ha especializado en cosas de meditación y me encanta meterme ahí porque descargo meditaciones brutales que él prepara”.

Temas en la Web: “La salud mental, la sanación de trauma, todo ese mundo psicológico que siempre me ayuda para mis personajes me encanta investigarlo”.

Mónica Haurte

Facebook: Monica Huarte. Actriz

Twitter: @monicahuarte

Instagram: @monicahuarte

XM