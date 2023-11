Emilio Treviño es un actor mexicano que se ha desempeñado principalmente en el mundo del doblaje y ha prestado su voz en un sinfín de producciones como Miles Morales en la saga de Spiderman a través del Spideverso (2023), Lightfoot en la película de Disney Unidos (2020), Candleweek de Pinocho (2022) de Guillermo del Toro y es la voz recurrente oficial en español de Timothée Chalamet.

Confesiones es la película que marca el debut cinematográfico de Emilio Treviño, y en entrevista para Gente Bien habla sobre su personaje en este thriller mexicano.

Emilio Treviño. ESPECIAL/ALEX CÓRDOVA.

¿Cómo es tu personaje de Juan Pablo en “Confesiones”?

“Juan Pablo es el hijo de los personajes de Claudia Ramírez y Luis Gnecco, quien vive en esta familia privilegiada, pero que también ocultan varios secretos; y es un personaje que me emocionó mucho poder trabajar y que me dieran la oportunidad porque es un personaje sumamente diferente a mí. En mi carrera siempre he tratado de hacer algo cosas que me reten y me saquen de mi zona de confort, y creo que una película como Confesiones que además es un thriller que es cero común verlo en el cine mexicano y que tenga un guion tan poderoso, me emocionó muchísimo y me dio mucha libertad de poder explorar cosas nuevas, nuevas facetas en mi carrera y proponer distintas cosas. Además de poder trabajar con uno de mis directores favoritos que es Carlos Carrera, sin duda, para mí es un privilegio y me siento afortunado”.

¿Cuál ha sido el mayor reto de interpretar a Juan Pablo?

“Yo creo que fue entender la parte visceral del personaje, internalizarla de cierta forma, el que no fuera una cosa impuesta por mí, fingida o actuada. A mí personalmente desde niño no me gusta cuando se siente que los actores están actuando algo, siempre me ha gustado que el trabajo sea sutil y que sea internalizado de una forma honesta, entonces encontrar un poco esa violencia dentro de mí y encontrar esa víscera, el manejarla, que no fuera too much, yo creo que fue uno de los retos más grandes. Y también la parte física, el transformarme un poco para el personaje, el cómo se mueve y cómo habla, que es sumamente diferente a mí, creo que fue uno de los retos más grandes, pero también me emocionaron muchísimo abordar”.

Emilio Treviño en Confesiones. ESPECIAL/SONY PICTURES.

¿Qué te llamó la atención del proyecto para aceptar trabajar en él?

“El guion es lo suficientemente poderoso para que como actor no le puedes decir que no a un proyecto así. El guion es una montaña rusa de emociones, de momentos y trabajar con Carlos Carrera me emocionaba mucho. Cuando leí el guion fue como no tengo absolutamente idea de cómo vamos a hacer esto, cómo se va a lograr esto, cómo se va a ver, y eso, me emocionaba por todas las posibilidades infinitas que había de interpretación. Otra de las cosas que hizo que sin duda dijera sí al proyecto son los compañeros con los que estoy trabajando. Juan Manuel Bernal he seguido su carrera desde hace muchísimos años, me parece un actor talentoso y con un instrumento, una vulnerabilidad y una fortaleza especial y me emocionaba poder compartir pantalla con él y aprenderle lo más que pudiera, igual con Claudia Ramírez que es una gran actriz quien lleva muchísimos años en la industria, y con Luis Gnecco, que ha trabajado con productores y directores que han estado en los mejores proyectos del mundo, me emocionaba poderles aprender lo más que pudiera en el proceso”.

Me siento afortunado, muy agradecido, que Carlos que haya confiando en mí y que haya puesto ese voto de confianza en contratar un chavo que era su primera película en imagen de alguna manera

¿Cómo llegó este personaje a tus manos?

“Llegó de manera muy inesperada a través de casting, tuve que hacer casting desde cero, justo en ese momento terminaba pandemia entonces me conecté vía zoom en el primer casting que era presentar un monólogo del personaje, que es una escena de la película, hice el casting y a las dos, tres semanas me avisaron que tenía call back y fue la hora de conocer a Carlos en persona, de trabajar con él en el call back y ver la dinámica que había. Me siento afortunado, muy agradecido, que Carlos que haya confiando en mí y que haya puesto ese voto de confianza en contratar un chavo que era su primera película en imagen de alguna manera. También me sentí agradecido de que tanto Daniel Ripstein de parte de Alameda Films y Gerardo Morán de parte de Zamora Films, de Philip de parte de Sony, dijeran ‘vamos a apostar por este chavo y vamos a darle su primer debut en carne y hueso, en imagen en el cine’, me siento agradecido con ellos, con Pepe Cuervo que es el director de casting, quien estuvo conmigo y me fue guiando de proceso a proceso, creo que caí en las mejores manos”.

Emilio Treviño. ESPECIAL/ALEX CÓRDOVA.

¿A quién consideras que está dirigida la película “Confesiones”?

“Creo que es una película fuerte que evidentemente por la clasificación que tiene no es para niños en lo absoluto, somos clasificación C en el cine, puede ser para adultos y jóvenes pero universal, no es para México en específico ni para Latinoamérica, los temas que aborda, que habla son universales y son temas que están sucediendo y pasando en todo el mundo todos los días, y me parece súper valioso e importante exhibirlos y compartirlos. Ahora que estrenamos la película, lo que me emociona es la discusión que se va a armar a través de la película, me parece que va a causar mucha polémica, pero me encanta porque quiere decir que hay algo interesante qué discutir, qué hablar. El cine no tiene que ser fácil, el arte no tiene que ser fácil, no tiene que ser conformista, no tiene que ser cómodo, el arte puede ser incómodo y dentro de la incomodidad hace cuestionarnos muchas cosas a nosotros mismos, en quiénes somos y por qué elegimos lo que elegimos, y de dónde venimos y hacia dónde vamos, y creo que eso es muy, muy valioso”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Vienen varios proyectos que me emocionan mucho, este año estuve filmando mi primera serie y mi primer proyecto en el extranjero en imagen, que ahora fue como todo lo aprendido en "Confesiones" fue ahora aplicarlo pero en inglés, y vienen también varios proyectos de doblaje, una película que estreno justo en diciembre de doblaje que me emociona mucho compartirlo, pero aún no me dejan decir el título y vienen varios proyectos que ya se los estaré compartiendo cuando me den chance de decirlos”.

¿Algo más que quieras agregar?

“No se pierdan "Confesiones", no hay pretexto para no verla, vamos a estar en las Cinetecas nacionales de muchos lugares de la República Mexicana y disfruten la película, háganla suya, dejen que les impacte de la manera en que tenga que impactarlos y discútanla, discutan lo que sea que piensen de ella, y les mando un abrazo grande”.

Emilio Treviño. ESPECIAL/ALEX CÓRDOVA.

Emilio Treviño

Instagram: @wmiliotrevino_

Tik Tok: @emiliotrevino_

