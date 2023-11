Mauricio Ochmann es un reconocido actor de televisión, teatro y cine, tanto en México como en Estados Unidos, quien será el octavo invitado del programa de televisión T.A.P. Taller de Actores Profesionales, bajo la conducción de Óscar Uriel y producido por Bruno Bichir.

La temporada décimo segunda estrenará su octavo capítulo este sábado 25 de noviembre, en punto de las 20:00 horas por Canal Once, en el que Mauricio Ochmann compartirá sus experiencias y aprendizajes dentro de la industria del cine, teatro y televisión. Por lo anterior, en entrevista para Gente Bien el actor comparte su experiencia en este programa así como sus siguientes proyectos.

Mauricio Ochmann. ESPECIAL/CORTESÍA ZOOMBIE FILMS.

¿Cómo fue tu experiencia al participar en el Taller de Actores Profesionales (T.A.P.)?

“Padrísimo, la verdad es que admiro muchísimo a Óscar Uriel, nos queremos mucho y fue un placer y un honor que me invitara a su programa y ser parte de esta edición, muy contento y muy honrado”.

¿Qué se va a descubrir de Mauricio Ochmann en este programa?

“Hablamos un poco de todo, básicamente de mi proceso actoral y de ciertos trabajos profesionales, también tocamos cierta parte personal, entonces fue una experiencia muy bonita. Al final, uno graba durante un rato y luego no sabes bien qué queda, hay que verlo, ya lo quiero ver, me dice Óscar Uriel que quedo muy padre, entonces yo creo que sí van a conocer un poco más a fondo mi perspectiva de mi propia carrera”.

Óscar Uriel y Mauricio Ochmann. ESPECIAL/CORTESÍA ZOOMBIE FILMS.

¿Compartiste algo que el público no conoce de Mauricio Ochmann?

“Yo creo que sí, van a escuchar y a ver algo distinto, y fue hace un rato, entonces no me acuerdo bien qué dije y qué no dije, luego de repente después de una entrevista ya no sabes de qué fue de lo que hablaste, pero fue una entrevista a nivel de sensación muy bonita, profunda, honesta, entre dos amigos y dos personas que se quieren y se admiran, entonces seguramente verán algo que no hayan visto de mí o que no sepan”.

¿Cuáles fueron tus proyectos anteriores a T.A.P.?

“Seguramente la película que se va a estrenar de "Papá o mamá", una comedia que se estrena en cines el 30 de noviembre; luego hice El Diario es algo de suspenso y ‘thrillerosa’, creo que cuando hice T.A.P. estaba justo filmando El Diario”.

Mauricio Ochmann y Óscar Uriel en T.A.P. Taller de Actores Profesionales. ESPECIAL/CORTESÍA ZOOMBIE FILMS.

¿Cuál es el género que te gusta más interpretar?

“Me gustan todos, me gusta el drama, la comedia, el suspenso, la acción, la verdad me gusta contar historias, entonces que prefiera un género en específico, no sé, me gustan todos”.

Respecto a T.A.P. ¿quieres agregar algo más?

“Nada, agradecer muchísimo la entrevista a Óscar Uriel y la oportunidad de haber estado con él, que me encanta y que lo siga haciendo”.

Mauricio Ochmann. ESPECIAL/CORTESÍA ZOOMBIE FILMS.

Sobre “Papá o mamá” ¿qué puedes platicar sobre tu personaje?

“Es una peli muy divertida, entrañable para toda la familia y que habla de papá o mamá separándose y la anécdota es chistosa porque de repente papá o mamá ves que discuten por quién se va a quedar con los niños y en ésta ninguno se quiere quedar con ellos, lo que hace muy divertida la relación de los personajes de Vicente y Florencia, que somos Silvia Navarro y yo. Aparte tenía muchas ganas de trabajar con Silvia, nos conocemos hace muchos años y nunca habíamos trabajado juntos y realmente es un agasajo, muy divertido y con los niños también con Aranda Sokol, Erick Terroba García, Axel Madrazo, yo creo que la gente se va a identificar por momentos y se van a reír mucho, es muy entrañable. Y trabajar con Ernesto Contreras, un director que admiro mucho, haber tenido la oportunidad de trabajar con él está padrísimo”.

¿Cuáles son tus siguientes planes?

“Ahorita estoy filmando una peli para Netflix que está muy padre, después me voy a España el próximo año, va a estar bastante movidito”.

MAURICIO OCHMANN

Facebook: Mauricio Ochman

Twitter: MauOchmann

Instagram: @mauochmann

Tik Tok: mauochmann