Tiene dos líneas de trabajo, una es de producción de arte de sala en formatos pequeños, hace mucha ilustración y la otra parte de su trabajo es mural en calle.

Disfruta ambos, pero el trabajo en calle físicamente es muy pesado porque hay que armar andamios, cargar cubetas, es demandante, inseguro, tiene que fijarse lo que está pasando alrededor de ella.

MC Lancaster. GENTE BIEN JALISCO/Marifer Rached

Sobre su labor nos dice: “Pintar en formato grande es delicioso y son proyectos personales que tienen una satisfacción. El trabajo en formato pequeño es esa parte que es mi espacio, encerrada, en silencio y delicado. Me pasa que me doy cuenta que tengo un día entero sin hablar una sola palabra. Es un enfoque distinto. Me encanta el trabajo de mural, embarrarme de pintura, comer sándwiches en la banqueta”.

MC Lancaster. GENTE BIEN JALISCO/Marifer Rached

Esta artista plástica es autodidacta y tiene 10 años pintando, asegurando que fue una de las decisiones más difíciles de su vida, “no es fácil dedicarte solamente a pintar”. Su mayor logro es ser una artista que se dedica y vive 100% del arte, autogestiva.

El primer año fue difícil, dejó su trabajo y los proyectos comenzaron a llegar, así que empezó a agarrar vuelo y es que al final tuvo que quitarle lo romántico a la producción del arte, porque es un negocio que se tiene que tratar como tal, implica seriedad y quitar esa concepción bohemia.

MC Lancaster. GENTE BIEN JALISCO/Marifer Rached

Hay que llevar una administración, orden, relaciones públicas, tiempos de entrega, porque todo eso que se vende solventa los proyectos que son en calle.

Considera que los retos de las mujeres son los mismos de siempre, “no creo que hayan cambiado, quizá sólo hay apertura para hablar de las cosas, pero no de los temas que incomodan”, ya que el tema es tratar lo que sí incomoda, y eso intenta hacer con su trabajo en la calle, aportando además datos estadísticos por escrito en sus muros.

@mc.lancaster

