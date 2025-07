Igualdad Jalisco: silencio ante “El Chicharito”

La Presidenta Claudia Sheinbaum lo regañó y calificó de macho. El Club Chivas se deslindó del delantero. Y la secretaría de Igualdad Jalisco, ¿cuándo?

El goleador sin goles Javier “Chicharito” Hernández ha desquiciado las redes con su nueva faceta de influencer machirulo.

Su opinión sería irrelevante, pero su condición de figura pública -y sus más de 12 millones de seguidores en Instagram y Tik Tok- tiene repercusiones políticas y culturales.

Con tres videos ha cimbrado las conquistas de la agenda feminista ante un público joven cada vez más radicalizado y conservador.

El goleador sin goles invita a las mujeres a encarnar su energía femenina: nutriendo, recibiendo, multiplicando… y limpiando.

“Quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal… interesante”.

“Ustedes, mujeres, tienen que aprender a honrar la masculinidad”.

La toxicidad del discurso de este renovado “Fachicharito” ejerce una influencia irresponsable, con postulados contrarios a la Constitución y leyes en materia de igualdad, por lo que es necesario la intervención política del Estado.

No me refiero a nada que no esté como obligación en nuestras leyes.

El artículo primero de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres enmarca como objetivo “la eliminación de cualquier forma de discriminación hacia la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición en cualquiera de los ámbitos de la vida”.

Es obligación de Igualdad Jalisco emitir estándares para garantizar que en medios se promueva “una imagen igualitaria, libre de estereotipos y plural de mujeres y hombres” (artículo 36).

La norma apunta que entre sus tareas está “promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad de trato el trabajo productivo y las relaciones familiares” (artículo 39).

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también obliga al Estado a velar para que los medios transmitan una imagen “igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad” (artículo 42).

Igualdad Jalisco tiene un mandato claro y amplio, tanto explícito como implícito, para realizar labores didácticas y pedagógicas dirigidas a la sociedad cuando el discurso público se enturbia.

Sin embargo, callan ante el feminicidio de Valeria y la mercantilización de su cuerpo en redes; callan ante las omisiones denunciadas por la familia de Katy en el Centro de Justicia para las Mujeres y callan en general.

Si esta batalla cultural y política no la encabeza el Estado, ¿entonces quién?

Mientras tanto, Fabiola Loya Hernández, secretaria de Igualdad Jalisco, guarda silencio.

Interesante.